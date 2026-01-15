BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş, İstanbul 11. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen 'hakaret' davasından beraat etti.

NE OLMUŞTU?

Hüseyin Baş hakkında, partisinin bir etkinliğinde yaptığı konuşma nedeniyle "cumhurbaşkanına hakaret" iddiasıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı. Baş, ocak ayında savcılıktaki ifadesinin ardından adli kontrol talebiyle hakimliğe sevk edildi. Sulh Ceza Hakimliği de Baş hakkında 'Her hafta pazartesi günü imza yükümlülüğü ve yurt dışı çıkış yasağı' adli kontrol tedbirinin uygulanmasına karar verdi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Hüseyin Baş'ın 'Zincirleme şekilde cumhurbaşkanına alenen hakaret' suçundan 1 yıl 5 aydan 8 yıl 2 aya kadar hapis cezasına çarptırılması isteniyordu.

Bugün görülen duruşma sonrası Hüseyin Baş beraat etti.