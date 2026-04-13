Doğruyol Partisi'nin eski Genel Başkanı Hüsamettin Cindoruk, 25 Aralık 2025 tarihinde, evde oksijen satürasyonunun düşmesi üzerine Koç Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Cindoruk, yoğun bakım servisine yatırıldı. Cindoruk'tan dün acı haber geldi. Cindoruk, 92 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Hayatını kaybeden eski TBMM Başkanlarından Hüsamettin Cindoruk, Teşvikiye Camisi'nde öğle namazı sonrası kılınacak cenaze namazının ardından, Zincirlikuyu Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlanacak. Cenaze törenine, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu da katılacak.

HÜSAMETTİN CİNDORUK KİMDİR?

1933 yılında İzmir'de dünyaya gelen Ahmet Hüsamettin Cindoruk, 17. dönem Samsun, 19. dönem Eskişehir milletvekilliği, 1991-1995 yılları arasında Türkiye Büyük Millet Meclisi başkanlığı ve 1993 yılında vekaleten cumhurbaşkanlığı görevlerinde bulundu. Evli ve üç çocuk babası olan Cindoruk, bir dönem Doğru Yol Partisi ve Demokrat Türkiye Partisi genel başkanlığı görevinde de bulundu.