Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ
Hürriyetçi Eğitim Sen Bilecik İl Temsilcisi Cihan Muhammet Işık, sendikal baraj konusunun yeniden gündeme getirilmesine tepki göstererek kamu çalışanlarının ekonomik ve sosyal sorunlarına odaklanılması gerektiğini belirtti.
Işık, 8 Ekim 2026 tarihinde gerçekleştirilen Kamu Personeli Danışma Kurulu toplantısında Memur-Sen ve Türkiye Kamu-Sen’in yeniden sendikal baraj talebinde bulunduğuna ilişkin haberlerin kamuoyuna yansıdığını ifade etti. Sendikaların önceliğinin çalışanların maaş, vergi, geçim ve çalışma koşullarına yönelik sorunlarına çözüm üretmek olması gerektiğini vurguladı.
Sendikaların, üyelerinin güvenini kazanarak ve yaptıkları çalışmalarla büyümesi gerektiğini dile getiren Işık, hiçbir sendikanın faaliyetlerini zorlaştıracak engeller oluşturulmaması ve tüm sendikalara eşit çalışma imkânı sağlanması gerektiğini söyledi.
Kamu çalışanlarının sendika tercihlerinin özgür iradelerine bağlı olduğunu belirten Işık, bu tercihleri etkileyebilecek düzenlemelerden kaçınılmasını istedi.
“Talebimiz ayrıcalık değil, adil rekabet ortamıdır” diyen Işık, sendikal barajla ilgili gelişmeleri takip edeceklerini ve üyelerinin haklarını korumaya yönelik çalışmalarını sürdüreceklerini kaydetti.