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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ

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Hürriyetçi Eğitim Sen Bilecik İl Temsilcisi Cihan Muhammet Işık, sendikal baraj konusunun yeniden gündeme getirilmesine tepki göstererek kamu çalışanlarının ekonomik ve sosyal sorunlarına odaklanılması gerektiğini belirtti.

‎Işık, 8 Ekim 2026 tarihinde gerçekleştirilen Kamu Personeli Danışma Kurulu toplantısında Memur-Sen ve Türkiye Kamu-Sen’in yeniden sendikal baraj talebinde bulunduğuna ilişkin haberlerin kamuoyuna yansıdığını ifade etti. Sendikaların önceliğinin çalışanların maaş, vergi, geçim ve çalışma koşullarına yönelik sorunlarına çözüm üretmek olması gerektiğini vurguladı.

‎Sendikaların, üyelerinin güvenini kazanarak ve yaptıkları çalışmalarla büyümesi gerektiğini dile getiren Işık, hiçbir sendikanın faaliyetlerini zorlaştıracak engeller oluşturulmaması ve tüm sendikalara eşit çalışma imkânı sağlanması gerektiğini söyledi.

‎Kamu çalışanlarının sendika tercihlerinin özgür iradelerine bağlı olduğunu belirten Işık, bu tercihleri etkileyebilecek düzenlemelerden kaçınılmasını istedi.

‎“Talebimiz ayrıcalık değil, adil rekabet ortamıdır” diyen Işık, sendikal barajla ilgili gelişmeleri takip edeceklerini ve üyelerinin haklarını korumaya yönelik çalışmalarını sürdüreceklerini kaydetti.