Sendika tarafından yapılan yazılı açıklamada, saldırının yaşandığı Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde 19 yaşındaki eski öğrenci Ö.K.’nin düzenlediği silahlı saldırının eğitim camiasında büyük endişe yarattığı belirtildi.

“OKUL GÜVENLİĞİNİ SAĞLAMAYANLARIN SORUMLULUĞU VAR”

Açıklamada, öğretmenleri ve öğrencileri hedef alan saldırının okul güvenliği konusundaki eksiklikleri yeniden gündeme taşıdığı vurgulandı. Sendika, olayın sorumluluğunun güvenlik önlemlerinin yetersizliğinden kaynaklandığını ifade etti.

SENDİKANIN AÇIKLAMASINDA ŞU İFADELERE YER VERİLDİ:

“Hürriyetçi Eğitim-Sen olarak 15-16 Nisan tarihlerinde tüm illerde iki gün iş bırakıyoruz. Siverek’te öğretmenleri ve öğrencilerimizi hedef alan, çok sayıda yaralının olduğu okul saldırısı; okul güvenliğini sağlamayanların açık sorumluluğudur.”

TÜM EĞİTİM ÇALIŞANLARINA EYLEM ÇAĞRISI

Sendika, okullarda güvenliğin artırılması ve somut adımlar atılması amacıyla tüm eğitim çalışanlarını ortak hareket etmeye davet etti.

Açıklamada ayrıca diğer sendikalara da çağrıda bulunularak, okul güvenliği için daha geniş katılımlı bir eylem yapılması gerektiği ifade edildi. Sendika, bu eylemin “ülkenin gördüğü en büyük öğretmen eylemlerinden biri” olması için birlik çağrısında bulundu.