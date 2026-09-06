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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Hürriyetçi Eğitim Sen Bilecik İl Temsilcisi Cihan Muhammet Işık, ağustos ayı enflasyon rakamları ve kamu çalışanlarının maaşlarında yaşanan kayıplara ilişkin yazılı açıklama yaptı. Işık, toplu sözleşme masasında kamu çalışanlarını temsil eden konfederasyonlara tepki göstererek tüm kamu çalışanlarını kapsayacak seyyanen zam talebinde bulundu.

Işık, açıklamasında ağustos ayı enflasyonunun TÜİK verilerine göre aylık yüzde 1,84, yıllık yüzde 31,51 olarak gerçekleştiğini, ENAG verilerinde ise aylık yüzde 2,24 ve yıllık yüzde 49,03 olarak açıklandığını belirtti.

İki aylık kümülatif enflasyonun yüzde 3,65’e ulaştığına dikkat çeken Işık, memurlara verilen yüzde 7’lik zammın önemli bölümünün iki ay içerisinde eridiğini ifade etti.

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Gıda, ulaştırma, konut ve enerji kalemlerindeki fiyat artışlarına dikkat çeken Işık, açıklamasında, “Gıda yüzde 33,79, ulaştırma yüzde 35,08, konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlar yüzde 39,77 arttı. 174 alt sınıfın 134’ünde fiyatlar yükseldi” ifadelerine yer verdi.

Merkez Bankasının 2026 yılına ilişkin enflasyon beklentisinin daha önce yüzde 16 olarak öngörüldüğünü, daha sonra yüzde 28’e revize edildiğini belirten Işık, kamu çalışanları için belirlenen zam oranlarının ekonomik gelişmeler karşısında yetersiz kaldığını savundu.

KONFEDERASYONLARA TEPKİ: “NEREDELER?”

Toplu sözleşme sürecinde masada yer alan konfederasyonlara seslenen Cihan Muhammet Işık, genel zam oranlarının Hakem Kurulu kararıyla kesinleşmiş olmasının yetkili konfederasyonların sorumluluğunu ortadan kaldırmadığını belirtti.

Işık, “Genel zam oranları Hakem Kurulu kararıyla kesinleşmiş olsa da toplu sözleşme masasında kamu çalışanlarını temsil eden yetkili konfederasyonlar siyasi ve sendikal sorumluluktan kaçamaz. Memurun yaşadığı bu kayıp karşısında etkili bir mücadele ortaya koyamayanlar, bugün bu tablonun hesabını nasıl soracaktır?” ifadelerini kullandı.

Kamu çalışanlarının alım gücündeki kayıpların telafi edilmesi gerektiğini vurgulayan Işık, açıklamasını, “Kayıpları telafi etmek için memurlara acilen, tüm kamu çalışanlarını kapsayacak şekilde seyyanen zam yapılmalıdır” çağrısıyla tamamladı.