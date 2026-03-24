ABD ile İsrail’in başlattığı savaşla birlikte İran Hürmüz Boğazı’ndan geçişleri kapattı. Petrol taşımacılığının en kritik geçiş noktalarından biri olan Boğaz’ın kapanması petrol fiyatlarının 110 doların üstüne çıkmasına neden oldu. Bu durum akaryakıt fiyatlarının da yükselmesine neden oldu. Hürmüz Boğazı’nın kapanması ile birlikte bölge ülkeleri alternatif rotalara yönelse de çok sayıda gemi Boğaz’ın çevresinde beklemek zorunda kaldı.

İran Devrim Muhafızları, Hürmüz Boğazı’nda durumun kontrol altında olduğunu belirtirken Dışişleri Bakanı Arakçi dikkat çeken bir açıklama yaptı. Arakçi, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Hürmüz Boğazı’nın ‘açık’ olduğunu söyledi. Arakçi, İran'a saldıran ülkelerin ise kısıtlamalarla karşı karşıya kalacaklarının bilincinde olması gerektiğini ifade etti.

YUAN İDDİASI GÜNDEME GELDİ

Öte yandan geçen hafta CNN’de çıkan bir haberde ise kritik önemdeki Boğaz’daki son durumla ilgili yeni bir iddia gündeme geldi. Buna göre, İran, petrolün Çin yuanı ile işlem görmesi koşuluyla, sınırlı sayıda petrol tankerinin Hürmüz Boğazı'ndan geçişine izin vermeyi masaya yatırıyor. Bu adımın, İran'ın boğazdan geçen petrol tankerlerinin akışını kontrol altına almak için yeni bir strateji geliştirdiği bir dönemde atıldığı belirtiliyor.

HÜRMÜZ’DEN GEÇEN GEMİ SAYISI ORTAYA ÇIKTI

Bağımsız kaynaklardan gelen son veriler Hürmüz Boğazı’ndaki son durumu gözler önüne serdi. Buna göre 1-23 Mart tarihleri arasında Hürmüz’den sadece 144 gemi geçiş yaptı. Söz konusu dönemde geçenlerin 76’sını sıvı yakıt tankerleri, 53’ünü kuru yük gemileri ve 15’ini LPG tankerleri oluşturdu. Sıvı yakıt tankerlerinden 43’ünün yüklü olduğu tespit edildi.

BÜYÜK BİR ÇOĞUNLUĞU 5 ÜLKEYE GİTTİ

Bu süreçte Boğaz’dan geçen tankerlerin önemli bölümünün Asya ülkeleriyle bağlantılı olduğu görüldü. İran dışındaki tankerler ağırlıklı olarak Çin, Hindistan, Güney Kore, Pakistan ve Singapur yönüne seyrederken, bazı gemiler Umman Körfezi’nde beklemeye geçti.

“ZOMBİ GEMİ” DETAYI DİKKAT ÇEKTİ

Öte yandan, bölgede dikkat çeken bir gelişme de “zombi gemi” olarak adlandırılan bir LNG tankerinin geçişi oldu. Windward verilerine göre 26 yaşındaki bir tanker, 20 Mart’ta bilinmeyen bir varış noktası bildirerek Boğaz’dan geçtikten sonra sinyalini kapattı. Buna benzer gemiler, sistemde hurdaya ayrılmış olarak görülen başka gemilerin kimliklerini kullanıyor.

KURU YÜKTE BÜYÜK BOŞLUK

Kuru yük gemilerinde ise belirgin bir düşüş yaşandı. Aynı dönemde geçen 53 kuru yük gemisinin yalnızca 14’ünün yük taşıdığı, geri kalanının boş olduğu tespit edildi. Yüklü gemilerin Hindistan, Avustralya, Hollanda ve Malezya gibi ülkelere doğru hareket ettiği bildirildi.

Analizlere göre, Çin ve Hindistan bağlantılı gemilerin İran Devrim Muhafızları’nın kontrolündeki koridor üzerinden Boğaz’dan daha güvenli şekilde geçiş yaptığı değerlendiriliyor.