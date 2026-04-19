Hürmüz Boğazı'nda yaşanan istikrarsızlığın küresel petrol arzını tehdit ettiğini belirten Fatih Birol, Türkiye’nin bu süreçte hem enerji hem de finans alanında "oyun kurucu" bir rol üstlenebileceğini vurguladı. İşte Birol'un Hürriyet'e yaptığı özel açıklamaların öne çıkan başlıkları:

"HÜRMÜZ’DE VAZO KIRILDI BİR KERE"

Hürmüz Boğazı’nın kapanma tehlikesinin piyasalar üzerinde "Demokles’in Kılıcı" gibi sallandığını ifade eden Birol, alternatif güzergahların artık bir zorunluluk olduğunu söyledi. Birol, "Vazo bir kere kırıldı, artık insanlar yeni yollar arayacak. Bu noktada Basra-Ceyhan (BC) Boru Hattı hem Irak hem Türkiye hem de Avrupa’nın arz güvenliği için altın değerindedir" dedi.

STRATEJİK HAMLE: BASRA-CEYHAN BORU HATTI

Irak’ın petrol ihracatının yüzde 90’ının Basra’dan geçtiğine dikkat çeken IEA Başkanı, projenin önemini şu sözlerle anlattı:

Küresel Güvenlik: Hürmüz’e olan bağımlılığı azaltacak.

Finansman: Projenin finansman sorunu aşılabilir durumda.

Stratejik Konum: Türkiye’yi Avrupa’nın enerji tedarikinde vazgeçilmez kılacak.

İSTANBUL, DUBAİ’YE ALTERNATİF OLABİLİR

Ortadoğu’daki siyasi ve ekonomik sarsıntının ardından büyük şirketlerin güvenli liman arayışına girdiğini belirten Birol, Türkiye için finans dünyasında dev bir fırsat gördüğünü dile getirdi:

"Dubai’nin cazibe merkezi olma özelliği sorgulanmaya başlandı. Eğer Türkiye vergi sistemini basitleştirir, gerekli altyapı ve teşvikleri sağlarsa; İstanbul, Dubai’ye çok güçlü bir finansal alternatif olabilir. Altın borsasından sigortacılığa kadar birçok alanda ön plana çıkabiliriz."

ENERJİ DİPLOMASİSİNDE KRİTİK EŞİK: "ACİL ÖNLEM KOALİSYONU"

Washington’daki temaslarının ardından konuşan Birol; Dünya Bankası, IMF ve IEA’nın katılımıyla bir "Acil Önlem Koalisyonu" kurulduğunu açıkladı. Özellikle gelişmekte olan ülkeleri korumayı hedefleyen bu koalisyon, krizin ekonomik hasarlarını en aza indirmek için finansal ve teknik destek sağlayacak.

KÜRESEL REZERVLERİN YÜZDE 80’İ HALA HAZIR

Petrol fiyatlarındaki dalgalanmaya da değinen Birol, şu ana kadar 400 milyon varillik bir rezervi piyasaya sürerek rekor kırdıklarını hatırlattı. Ancak bunun toplam rezervin sadece %20'si olduğunu belirterek, "Gerekirse piyasaya daha fazla petrol sokabiliriz. Ancak asıl çözüm üretim artışı değil, Hürmüz’ün açık kalması ve tüketim alışkanlıklarının (evden çalışma, hız sınırları vb.) değişmesidir" uyarısında bulundu.

"ATLANTİK OKYANUSU GENİŞLİYOR"

Uluslararası siyasetteki gerilime de dikkat çeken Birol, ABD ile Avrupa arasındaki mesafenin giderek açıldığını, müttefikler arasında derin görüş ayrılıkları yaşandığını gözlemlediğini söyledi. Bu zorlu dönemde IEA’nın tarafsız ve güvenilir duruşuyla "enerji mekik diplomasisi" yürüterek küresel dengeyi korumaya çalıştığını ifade etti.