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Kaynak: AA

Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung, kabine toplantısında yaptığı açıklamada, Hürmüz Boğazı’nda mahsur kalan gemilerin büyük bölümünün güvenli şekilde bölgeden ayrıldığını duyurdu.

2 GEMİ HALA ÇIKAMADI

Lee, iki geminin mevcut koşullar nedeniyle Boğaz’dan ayrılamadığını belirtirken, sahadaki risklerin tamamen ortadan kalkmadığına dikkat çekti.

“KRİZ BİTMEDİ” UYARISI

Güney Kore lideri, yaşanan gelişmelere rağmen krizin henüz sona ermediğini vurguladı. Küresel ekonominin normale dönüş sürecinin zaman alacağına işaret eden Lee, orta ve uzun vadede daha güçlü kriz yönetimi gerektiğini söyledi.

ENERJİ HATTINDA BÜYÜK GERİLİM SONRASI AÇILMA

Hürmüz Boğazı, ABD-İsrail ile İran arasında artan gerilim sonrası kapatılmış, küresel enerji ticaretinde ciddi riskler oluşmuştu. İran ile ABD arasında 14 Haziran’da sağlanan mutabakatla Boğaz yeniden açılmıştı.

KÜRESEL PİYASALARA NEFES, TEMKİN SÜRÜYOR

Gemilerin büyük kısmının çıkışı piyasalar için rahatlama sinyali olarak görülürken, bölgede kalan son gemiler ve jeopolitik belirsizlikler nedeniyle temkinli duruş devam ediyor.