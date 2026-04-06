Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği (TGSD) tarafından hazırlanan “Hürmüz Boğazı Krizinin Türkiye Hazır Giyim Sektörüne ve Asya Hazır Giyim Tedarik Zincirine Etkisi” başlıklı rapor, Orta Doğu’daki jeopolitik gerilimin küresel tedarik zincirine etkilerini detaylı şekilde ortaya koydu. Küresel petrol ve LNG akışının yaklaşık yüzde 20’sinin geçtiği Hürmüz Boğazı’nda yaşanan aksama, enerji ve üretim maliyetlerinde sert artışlara neden oldu. Petrol fiyatları yüzde 45, doğal gaz yüzde 55 ve gübre fiyatları yüzde 35 yükseldi. Bu artış, navlun ve sigorta giderleriyle birleşerek küresel ölçekte maliyet baskısını artırdı.

KAPASİTE YÜZDE 20-30 SEVİYELERİNE GERİLEDİ

Asya’daki üretim merkezleri krizin etkisini doğrudan hissediyor. Sri Lanka’da haftada dört gün çalışma sistemine geçilirken, değişen gemi rotaları teslim sürelerini 10-14 gün uzattı ve navlun maliyetlerini yaklaşık yüzde 15 artırdı. Vietnam’da yakıt stokları kritik seviyeye inerken, Pakistan ve Bangladeş’te enerji kısıtlamaları üretimi sınırlandırdı. Güney Kore’de ise bazı tekstil fabrikalarının kapasitesi yüzde 20-30 seviyelerine geriledi.

Bu gelişmeler Türkiye hazır giyim sektörü açısından çok yönlü sonuçlar doğuruyor. Enerji ve petrol türevi girdilerdeki maliyet artışı, navlun ve sigorta giderleriyle birleşerek üretim maliyetlerini daha da yukarı çekti. 2022-2025 döneminde dolar bazında yüzde 26 artan maliyetler, 2026’nın ilk çeyreğinde enflasyon ve ücret artışlarının etkisiyle daha da yükseldi. Kurun sabit kalması ise rekabet gücünü olumsuz etkileyen bir unsur olarak öne çıktı.

Rapora göre Türkiye yalnızca maliyet baskısıyla değil, aynı zamanda talep daralması riskiyle de karşı karşıya. Avrupa ve ABD pazarlarında yavaşlama sürerken, Arap Yarımadası’na ihracatta da zayıflama ihtimali bulunuyor. Kuzey Afrika’da ise enerji ve su stresi maliyetleri artırırken, bölgenin rekabet gücünü kırılgan hale getiriyor. Özellikle Mısır’ın artan enerji faturası dikkat çekiyor.

Öte yandan kriz, Türkiye için yeni fırsatlar da barındırıyor. Bangladeş, Çin ve Hindistan gibi rakip üretim merkezlerinde artan maliyetler ve lojistik sorunlar, Türkiye’nin yakın tedarik avantajını öne çıkarabilir. Küresel alıcıların belirsizlik dönemlerinde hızlı teslimat ve esnek üretim kabiliyeti yüksek ülkelere yönelmesi, Türkiye’ye sipariş artışı sağlayabilir. Bu etkinin özellikle 2026’nın ikinci yarısında daha belirgin hale gelmesi bekleniyor.

Raporda, enerji ve ham madde maliyetlerindeki yükselişin Türkiye’de üretimi zorlaştırdığı, ancak Uzak Doğu’daki rakiplere kıyasla göreli bir avantaj oluşturduğu belirtiliyor. Ancak mevcut maliyet yapısı ve yetersiz destek mekanizmaları, bu fırsatın kalıcı siparişlere dönüşmesini zorlaştırabilir. Bu kapsamda TGSD, net ihracatçılara yüzde 10 döviz dönüşüm desteği, çalışan başına 3.500-6.000 TL iş gücü desteği ve reeskont kredilerinin uygun koşullarla yeniden düzenlenmesini öneriyor. Ayrıca Eximbank teminatlarına KGF desteği sağlanması, ham madde ithalat yüklerinin azaltılması ve Dahilde İşleme Rejimi’nin kolaylaştırılması gerektiği vurgulanıyor.

Genel değerlendirmede, Hürmüz Boğazı kaynaklı enerji şokunun geçici değil, sektörü yapısal olarak etkileyen bir risk olduğu ifade ediliyor. İran savaşının Türkiye’ye otomatik avantaj sağlamayacağı, ancak doğru politikalarla yeni sipariş fırsatlarının değerlendirilebileceği belirtiliyor. Raporda, sürecin yönetiminin kamu ve özel sektörün ortak sorumluluğu olduğu, gerekli adımlar atılmazsa fırsat penceresinin kapanabileceği uyarısı yapılıyor.

'MISIR’DAKİ TÜRK FİRMALARI STRATEJİK HAZIRLIK YAPMALI'

Raporda AB pazarındaki kaybın, Arap Yarımadası’na yapılan ihracatla kısmen telafi edilmeye çalışıldığı belirtilirken, “Hem Avrupa ve ABD’deki talep yavaşlaması hem de Arap Yarımadası’na ihracatta oluşabilecek zayıflama eklenebilir. Mısır, Fas, Tunus ve Cezayir gibi Kuzey Afrika ülkelerinde de su stresi, enerji baskısı ve Süveyş hattı üzerindeki jeopolitik gerilimler bir arada değerlendirilmelidir. Özellikle Mısır’ın aylık gaz ithalat faturasının savaş sonrası süreçte 560 milyon dolardan 1,65 milyar dolara yükseldiği ve akaryakıt fiyatlarında ortalama yüzde 17 artış yapıldığı bildirilmektedir. Mısır beş yıl içinde hazır giyim ihracatını 12 milyar dolara çıkarma hedefini sürdürse de bu kırılganlıklar göz ardı edilmemelidir. Bu nedenle Mısır’da yatırımı bulunan Türk firmalarının gelişmeleri yakından takip etmesi ve olası senaryolar için stratejik hazırlık yapmaları büyük önem taşımaktadır” ifadelerine yer verildi.