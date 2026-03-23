Türkiye ekonomisi 2025 yılında TÜİK verilerine göre yüzde 3,6 büyürken, tarım sektörü yüzde 8,8 küçülerek dikkat çekti. Bu oran, son 25 yılın en sert daralmalarından biri olarak kayıtlara geçti. Tarım, ekonomide küçülen tek sektör olurken inşaat yüzde 10,8 büyüdü.

ÇEYREKLİK DARALMA HIZLANDI

2025’in ilk çeyreğinde yüzde 2 ile başlayan tarımdaki küçülme, ikinci çeyrekte yüzde 3,5’e, üçüncü çeyrekte ise yüzde 12,7’ye yükseldi. Yıl genelindeki yüzde 8,8’lik daralma, kuraklık, zirai don, artan girdi maliyetleri ve yapısal sorunların birleşik etkisiyle ortaya çıktı.

‘KURAKLIĞIN ETKİLERİ SON ÇEYREĞE KADAR SÜRDÜ’

bigpara'nın haberine göre, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 2025 son çeyrek büyüme verilerini değerlendirirken tarımdaki küçülmeye değindi ve “zirai don ve kuraklığın etkilerinin yılın son çeyreğine kadar devam etmesinin” etkili olduğunu belirtti.

TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası (ZMO) Genel Başkanı Baki Remzi Suiçmez ise Hürriyet’e yaptığı açıklamada iklim etkilerinin ötesine işaret etti. “Ülkemizde ekonomi büyürken tarımdaki ciddi küçülmenin temel nedeni teknik değil. İklimin üretime olumsuz etkileri var ama asıl sorun yapısal” diyen Suiçmez, şu değerlendirmeyi yaptı:

“Tarımsal üretimi çok olumsuz etkileyen kuraklık, zirai don, dolu, sel, şap hastalığı, kahverengi kokarca gibi olağanüstü ortamlarda özel önlemler alınması gerekirken, ek ekonomik ve tarımsal paketlerin açıklanmadığı; genel destek düzeyinin düşük kaldığı, dışarıya bağımlı olduğumuz girdi maliyetlerinin arttığı bir ortamda; tarımdaki yapısal sorunlar çözülmeden kendimize yeterlilik sağlanamaz.”

HÜRMÜZ KRİZİYLE YENİ TEHDİT

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarıyla başlayan çatışma, Hürmüz Boğazı’nda sevkiyatları fiilen aksattı. Dünya gübre ihracatının yaklaşık üçte biri bu bölgeden geçiyor. Dünya Ticaret Örgütü raporları, Hindistan, Tayland ve Brezilya gibi büyük üreticilerin risk altında olduğunu vurguluyor.

Türkiye de tarımsal girdilerde dışa bağımlı konumda. Mevcut stoklar yeterli görünse de krizin uzaması halinde 2026 hasadında verim kaybı ve arz düşüklüğü yaşanması bekleniyor. Uzmanlar, gübre fiyatlarındaki olası sıçramanın gıda enflasyonunu tetikleyebileceğini belirtiyor.