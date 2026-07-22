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Kaynak: AA

ABD Başkanı Donald Trump, İran’ın Hürmüz Boğazı’nda gemilere yönelik yeni bir saldırı gerçekleştirmesi halinde Tahran’daki kritik altyapıları hedef alacaklarını duyurdu.

“KÖPRÜ VE ENERJİ SANTRALLERİ VURULACAK”

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İran’ın herhangi bir saldırısına karşılık olarak:

Başkent Tahran’ın içinde veya çevresinde

Köprüler ve enerji santralleri dahil olmak üzere

kritik noktaların bombalanacağını ifade etti.

CAYDIRICILIK VURGUSU

ABD Başkanı, bundan sonraki süreçte İran’a yönelik olası karşılıkların daha şiddetli olacağının sinyalini vererek, caydırıcılık kapsamında daha kritik hedeflere yöneleceklerini belirtti.

GERİLİMİN ARKA PLANI

Trump’ın açıklaması, İran’ın son günlerde Orta Doğu’daki ABD üslerine yönelik saldırılarının ardından geldi.

Söz konusu saldırılarda 3 ABD askerinin daha hayatını kaybettiği bildirildi.

CAN KAYBI SAYISI YÜKSELDİ

Trump, bir önceki açıklamasında bölgede hayatını kaybeden ABD askerlerinin sayısının 18’e ulaştığını duyurmuştu.

BÖLGEDE TANSİYON YÜKSELİYOR

Hürmüz Boğazı çevresinde artan gerilim, küresel enerji güvenliği açısından da dikkatle izlenirken, taraflardan gelen açıklamalar bölgedeki tansiyonun daha da yükselebileceğine işaret ediyor.