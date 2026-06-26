Güney Kore basını, Denizcilik Bakanlığı yetkililerinin, Hürmüz Boğazı'ndaki Güney Kore bağlantılı gemilerin durumuna ilişkin açıklamasını yayımladı. Açıklamada, ABD-İsrail'in şubattaki saldırılarının ardından kapanan Hürmüz Boğazı'nda mahsur kalan 26 gemiden 13'ünün dün çıkış yapmasının ardından, 8'inin daha bugün güvenli şekilde boğazdan ayrıldığı belirtildi. Son geçişlerle boğazda bekleyen Güney Kore bağlantılı gemi sayısının 5'e düştüğü bildirildi.

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