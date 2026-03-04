ABD ve İsrail’in başlattığı savaş sonrası İran, Hürmüz Boğazı’nı kapatmıştı. Küresel petrol sevkiyatının en önemli geçiş noktalarından biri olan boğazın kapatılması nedeniyle yüzlerce tanker bölgeden çıkamadı.

İran Devrim Muhafızları yaptığı açıklamada Hürmüz Boğazı’nın tamamen kontrollerinde olduğunu söyledi. Fars Haber Ajansı’nda yer alan habere göre Devrim Muhafızları, Hürmüz Boğazı'nın güvenli olmadığı yönündeki tekrarlanan uyarılara rağmen, bu uyarıları dikkate almayan 10'dan fazla petrol tankerinin çeşitli mühimmatlarla vurularak kullanılamaz hale getirildiğini duyurdu.

Ayrıca haberde Hürmüz Boğazı'nın savaş koşulları altında olduğu ve füze veya başıboş insansız hava araçlarından gemilere zarar gelme olasılığının bulunduğu ve bu nedenle gemilerin bu bölgeden geçmemesi gerektiği ifade edildi.

TRUMP'TAN KARŞI HAMLE

İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatma kararı almasının ardından ABD Başkanı Donald Trump'tan hamle geldi. Trump, ABD Uluslararası Kalkınma Finans Kurumu'na (DFC) bölgedeki deniz ticaretinin güvenliğinin desteklenmesi yönünde talimat verdiğini belirtti. ABD Başkanı açıklamasında, "Çok makul bir maliyet karşılığında başta enerji sevkiyatı olmak üzere Körfez'den geçen tüm deniz ticareti için siyasi risk sigortası ve finansal güvenlik garantileri sağlanması talimatını verdim. ABD Donanması, gerekirse en kısa sürede Hürmüz Boğazı'ndan geçen tankerlere refakat etmeye başlayacaktır" ifadelerini kullandı.

ENERJİ TAŞIMACILIĞININ MERKEZİ

Dünya petrolünün yaklaşık beşte biri, Hürmüz Boğazı üzerinden taşınır. Özellikle Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt ve Irak petrolünün büyük bölümü bu dar geçitten dünya pazarına ulaşır. Bu yüzden boğazda yaşanacak bir kriz, petrol ve doğal gaz fiyatlarını hızla yükseltebilir.