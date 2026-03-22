ABD ve İsrail’in İran’a karşı başlattığı savaşta 3 hafta geride kalırken petrol ticaretinin en kritik noktalarından Hürmüz Boğazı kapandı. ABD Başkanı Trump, Boğaz’ın açılması için 48 saat süre verdiğini, açılmaması durumunda İran’ın çeşitli tesislerine saldıracaklarını söyledi. İran Devrim Muhafızları ise ABD’nin saldırması durumunda vurulacak hedefleri sıraladı.

İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Üyesi Alaaddin Burucerdi, ülkesinin Hürmüz Boğazı’ndan geçen bazı gemilerden 2 milyon dolar geçiş ücreti aldığını belirtti.

Milletvekili Burucerdi, katıldığı bir televizyon programında Hürmüz Boğazı’ndan geçişlerle ilgili açıklamalarda bulundu.

İran’ın 47 yıl sonra Hürmüz Boğazı’nda yeni bir egemenlik anlayışı ortaya koyduğunu söyleyen Burucerdi, ülkesinin, boğazdan geçen bazı gemilerden 2 milyon dolar geçiş ücreti aldığını belirtti.

Burucerdi, Hürmüz Boğazı’ndan geçişlerde ücret alınmasının ise İran’ın gücünü gösterdiğini söyledi.​​​​​​​

HÜRMÜZ BOĞAZI İÇİN YASA TASARISI GÜNDEMDE

İran medyası geçtiğimiz günlerde Hürmüz Boğazı’ndan geçen gemilerden ücret alınmasına ilişkin yasa tasarısı hazırlandığını yazmıştı. Yasa tasarısının, "Hürmüz Boğazı'nın, gemi trafiği, enerji transiti ve gıda güvenliğinin sağlanması için güvenli bir güzergah olarak kullanılması durumunda, ülkelerin İran'a geçiş ücreti ve vergi ödemekle yükümlü olmasını öngördüğü" belirtildi.

Konuya ilişkin açıklama yapan İran lideri Ayetullah Mücteba Hamaney'in Danışmanı Muhammed Muhbir de "Hürmüz Boğazı için yeni bir sistem tanımlayacağız." ifadelerini kullandı.

HÜRMÜZ BOĞAZI NEDEN ÖNEMLİ?

Basra Körfezi’nin ağzındaki dar su yolu Hürmüz Boğazı, Ortadoğu’daki petrol ve LNG’yi (sıvı doğalgaz) Umman Denizi ve Hint Okyanusu’yla dünya pazarlarına ulaştırıyor.

Boğaz, küresel petrol ticaretinin yaklaşık üçte birinin sağlandığı kritik bir deniz yolu. Bölgedeki petrol üreticilerinin günlük 17-20 milyon varil ham petrol ve kondensatı Hürmüz Boğazı’ndan küresel piyasalara gönderiliyor.

Hürmüz Boğazı’nın tam bir merkezi kontrol otoritesi bulunmuyor. Tankerler, İran ve Umman’ın karasularından geçiyor.

Hürmüz Boğazı’ndan geçen LNG ticaretinin büyük kısmını Çin başta olmak üzere Asya’daki alıcılar oluştururken küresel gaz piyasalarında tedarike yönelik olası aksaklıklar Avrupa başta olmak üzere fiyatlar üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturuyor.