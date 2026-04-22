İran’ın Hürmüz Boğazı’na ilişkin yayımladığı yeni rapor, küresel internet altyapısının ne kadar kırılgan olduğunu bir kez daha gündeme taşıdı.

Duayen gazeteci Nevzat Çiçek konuya ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden şu açıklamayı yaptı:

İran, Hürmüz Boğazı'ndan geçen denizaltı internet kablolarının ayrıntılı bir haritasını yeni yayımladı ve bunları son derece savunmasız olarak nitelendirdi.

- En az 7 büyük denizaltı kablo boğazdan geçiyor

- E-ticaret, bulut hizmetleri ve iletişim için küresel internet trafiğinin %97'sinden fazlası bu kablolardan geçiyor

- Rapor, boğazı "Körfez ülkelerinin dijital ekonomisi için savunmasız bir nokta" olarak tanımlıyor

- Kızıldeniz'deki benzer kablolar zaten çatışma sırasında kesintiye uğramıştı