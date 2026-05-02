İran Meclis Başkan Yardımcısı Ali Nikzad, Hürmüz Boğazı için hazırlanan 12 maddelik yeni yönetim planını kamuoyuna duyurdu. Bu yeni protokol, küresel enerji ticaretinin kalbi sayılan bölgede İran’ın otoritesini çok daha keskin bir boyuta taşıyor. Nikzad, bu adımı İran tarihinin en kritik olaylarından biri olan petrolün millileştirilmesi hamlesiyle eş değer gördüklerini ifade ederek, boğazdaki trafiğin artık eskisi gibi olmayacağının mesajını verdi.

İSRAİL GEMİLERİNE TAM YASAK VE TAZMİNAT ŞARTI

Düzenlemenin merkezinde, bölgedeki jeopolitik gerilimi tırmandıracak çok net bir İsrail detayı yer alıyor. Yeni plana göre, İsrail gemilerinin Hürmüz Boğazı’ndan geçişine hiçbir koşulda izin verilmeyecek. İran’a karşı düşmanca girişimlerde bulunduğu değerlendirilen diğer ülkelerin gemileri için ise geçiş yolu ancak "savaş tazminatı" ödemeleri durumunda açık olacak. Bunların dışındaki tüm gemiler, yalnızca İran Meclisi tarafından oluşturulan yasalar ve Tahran’dan alınacak özel izinler çerçevesinde boğazı kullanabilecek.

STRATEJİK GETİRİ VE GELİR PAYLAŞIMI MODELİ

İranlı yetkililer, bu yeni yönetim biçimini nükleer silah sahibi olmaktan bile daha stratejik bir kazanım olarak nitelendiriyor. Boğaz geçişlerinden elde edilecek gelirlerin dağılımı için net bir oran belirlenmiş durumda. Buna göre, toplanan paranın %30'u İran Silahlı Kuvvetleri'nin savunma kapasitesini artırmak amacıyla orduya aktarılacak. Geriye kalan %70'lik büyük pay ise halkın yaşam kalitesini yükseltecek kalkınma hamleleri ve toplumsal refah projeleri için kullanılacak.