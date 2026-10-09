Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: DHA

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı'nın güneyinde seyreden büyük bir LPG gemisinin hedef alındığını duyurdu.

Yapılan açıklamada, geminin boğazın güneyindeki alternatif güzergâhtan geçmeye çalıştığı sırada vurulduğu ve saldırı sonucunda makine dairesinde yangın çıktığı belirtildi.

İRAN'DAN GEMİLERE SERT TEHDİT

İran Devrim Muhafızları, yaşanan olaydan ve benzer gelişmelerden ABD ordusunu sorumlu tuttu.

Açıklamada, İran'ın onayı olmadan geçiş yapmaya çalışan gemilerin yalnızca Hürmüz Boğazı'nda değil, bölgenin diğer noktalarında da takip edilerek hedef alınabileceği uyarısında bulunuldu.

Geminin kimliği, mürettebatının durumu ve yangının boyutuna ilişkin ise ayrıntı paylaşılmadı.