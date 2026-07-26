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Kaynak: AA

İran devlet televizyonunun haberine göre, İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri, Hürmüz Boğazı’nda son 24 saat içinde yaşanan gelişmeye ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, belirlenen güzergahın dışında izinsiz geçiş yapmaya çalışan 6 geminin uyarı ateşiyle durdurulduğu ve söz konusu gemilerin rotalarını değiştirdiği belirtildi.

GEMİLERİN GEÇİŞİNE İZİN VERİLMEDİ

İran makamları, Hürmüz Boğazı’ndan izinsiz geçiş girişiminde bulunan gemilerin geçişine izin verilmediğini duyurdu.

Devrim Muhafızları Ordusu’nun deniz unsurlarının bölgedeki denetimlerini sürdürdüğü ifade edildi.

DÜN DE 4 GEMİ DURDURULMUŞTU

İran Devrim Muhafızları Ordusu, bir gün önce yaptığı açıklamada da Hürmüz Boğazı’nda “izinsiz geçiş” girişiminde bulunduğu belirlenen 4 geminin durdurulduğunu açıklamıştı.

Böylece son açıklamayla birlikte Hürmüz Boğazı’nda İran tarafından müdahale edildiği belirtilen gemi sayısı arttı.