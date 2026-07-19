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Kaynak: AA

İran’ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansı’nda yer alan açıklamada, söz konusu gemilerin seyir sistemlerini kapatarak, İran Devrim Muhafızları Hürmüz Boğazı Kontrol Merkezi’nin uyarılarını dikkate almadığı iddia edildi.

2 GEMİ KAZA YAPTI, 2 GEMİ ROTA DEĞİŞTİRDİ

Açıklamaya göre, güvenli olmayan rotadan geçmeye çalışan gemilerden iki tanesi kaza yaparak bulundukları noktada durdu. Diğer iki geminin ise uyarılar sonrası rotalarını değiştirdiği bildirildi.

“GÜVENLİ ROTALAR ZORUNLU” VURGUSU

İran Devrim Muhafızları, Hürmüz Boğazı’nın kontrolünün tamamen kendi yetkilerinde olduğunu savunarak, yalnızca önceden belirlenen güvenli rotaların kullanılabileceğini belirtti.

Açıklamada ayrıca, özellikle petrol, doğal gaz ve kimyasal gübre taşıyan gemilerin, İran makamlarıyla koordinasyon ve izin olmadan boğazdan geçiş yapamayacağı ifade edildi.

Hürmüz Boğazı’nda yaşanan gelişmeler, küresel enerji taşımacılığı açısından kritik öneme sahip bölgedeki güvenlik tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı.