Kaynak: İHA

Hürmüz Boğazı’ndan geçen ticari gemilere yönelik şüpheli saldırılar sürüyor. UKMTO, Hürmüz Boğazı’ndan çıkış yapmaya çalışan 3 tanker ile boğazın giriş yönünde ilerleyen 1 konteyner gemisinin bilinmeyen mühimmatlar tarafından vurulduğunu duyurdu. Tankerlerden birindeki mürettebatın güvende olduğu aktarılırken, saldırıların herhangi bir çevresel etkiye yol açıp açmadığının bilinmediği ifade edildi. Tamamı 11 Ekim’de yaşanan saldırılarla ilgili inceleme başlatıldığı vurgulandı. Bölgedeki gemilere dikkatli olma ve şüpheli her türlü durumu UKMTO'ya bildirme çağrısında bulunuldu.