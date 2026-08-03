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Kaynak: AA

İran basınında yer alan haberlere göre, Hürmüz Boğazı üzerinde uçtuğu belirtilen ABD'ye ait MQ-9 tipi insansız hava aracı (İHA), İran'ın hava savunma sistemleri tarafından hedef alındı.

Fars Haber Ajansı'nın aktardığına göre, Devrim Muhafızları Ordusu Hava Kuvvetleri'ne bağlı hava savunma unsurları tarafından tespit edilen İHA'nın vurularak düşürüldüğü iddia edildi.

İRAN'DAN HENÜZ RESMİ AÇIKLAMA GELMEDİ

İddiaya ilişkin İran basınında haberler yer alırken, İranlı resmi makamlar tarafından olayla ilgili henüz doğrulayıcı bir açıklama yapılmadı.

Öte yandan ABD tarafından da söz konusu iddiaya ilişkin resmi bir değerlendirme paylaşılmadı.

GÖZLER TAHRAN VE WASHİNGTON'DAN GELECEK AÇIKLAMALARDA

Dünyanın en kritik enerji geçiş noktalarından biri olan Hürmüz Boğazı'nda yaşandığı öne sürülen olay, uluslararası kamuoyunun dikkatini bölgeye çevirdi.

İddiaların doğrulanması halinde olayın bölgedeki güvenlik dengeleri ve ABD-İran ilişkileri açısından yeni bir gerilim başlığı oluşturabileceği değerlendiriliyor. Ancak şu aşamada haber, İran basınında yer alan iddialara dayanmakta olup resmi makamlar tarafından doğrulanmış değildir.