İran'ın yarı resmi Fars Haber Ajansı: İran Silahlı Kuvvetleri ile ABD arasında Hürmüz Boğazı'nda çatışma yaşanıyor.

Bir ABD'li yetkili ise Fox News'e yaptığı açıklamada, ABD ordusunun Cuma günü İran limanlarına yönelik ablukayı aşmaya çalışan birkaç tankere hava saldırısı düzenlediğini söyledi.

Yetkili, "Geçmeye çalışan gemiler Çok Büyük Ham Petrol Tankeri (VLCC) tipi ticari gemilerdi. İran’a geri dönmeye çalışan devasa, boş gemiler” dedi.

Yetkili, gemilerin İran'ın üretmeye devam ettiği petrolü depolamak için yola çıkmış olabileceğini söyledi.

Aynı yetkili birkaç tankerin vurulduğunu da ekledi. İranlı yerel kaynaklar Hürmüz Boğazı etrafında patlama sesleri duyduklarını doğruladı.

HARK ADASINDA PETROL SIZINTISI MI VAR?

İran için bir başka büyük sorun ise Hark adasında görüntülendi. İran petrol ihracatının yüzde 95'inden sorumlu adanın etrafında petrol sızıntısı saptandı.

ABD dün füze gemileriyle Hark adasını hedef almış ve bazı İran tankerlerini vurmuştu.

Uydu görüntülerinde ortaya çıkan sızıntının bu gemilerden geliyor olabileceği öne sürüldü.

İran resmi bir açıklama yapmadı. Ancak öğleden sonra bugün İran Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri, gemilere Hürmüz Boğazı'ndaki ABD savaş gemilerinden en az 10 mil uzak durmaları konusunda uyarıda bulunarak, "Yankilere” füzeler ve insansız hava araçlarıyla bir ders vermek zorunda kalabileceğini belirtti.