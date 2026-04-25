İran’ın ABD ve İsrail’in başlattığı savaşla birlikte Hürmüz Boğazı’nı kapatması başta petrol fiyatları olmak üzere piyasada büyük dalgalanmalara neden oldu. Küresel petrol taşımacılığın en önemli geçiş noktalarından biri olan Boğaz’ın kapanması çok sayıda ülkenin alternatif yollar ve boru hatlarına yönelmesine neden oldu.

Basra Körfezi'ni Umman Körfezi'ne (ve dolayısıyla Arap Denizi ile Hint Okyanusu'na) bağlayan Hürmüz Boğazı, küresel enerji ticareti için hayati bir öneme sahip. 2025 yılının ilk yarısında, dünya petrol tüketiminin yaklaşık beşte birine denk gelen günlük ortalama 20.9 milyon varil petrol bu boğazdan geçti.

ARAP FİRMADAN HÜRMZ’E ALTERNATİF PROJE

Dubai merkezli mimarlık ofisi Znera, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) için Hürmüz Boğazı'na olan bağımlılığı sona erdirmeyi hedefleyen yeni bir "stratejik su koridoru" konsepti sundu. 'İttihat Boğazı' (Union Strait) adı verilen bu proje, bölgedeki jeopolitik risklere karşı bir alternatif oluşturmayı amaçlıyor.

Znera mimarları, önerdikleri su yolunu sadece bir ulaşım rotası değil, ülkenin "ulusal omurgası" olarak tanımladı. Konseptin hedefleri arasında ticaretin sürdürülebilirliğini sağlamak, ekonomiyi çeşitlendirmek ve su yolu boyunca yeni kentsel alanlar ile yerleşim yerleri geliştirmek yer alıyor.

TARTIŞMALARI BERABERİNDE GETİRDİ

Znera yetkilileri, tasarımın sadece şehirleri değil, devletlerin stratejik geleceğini şekillendirebileceğine inandıklarını ifade ediyor. Proje büyük bir vizyon sunsa da çeşitli zorluklar ve eleştirilerle karşı karşıya. Geniş bir coğrafi hatta yayılması planlanan kanalın inşasının devasa maliyet ve zaman gerektireceği belirtiliyor.

Ayrıca projenin güvenliği konusunda endişeler dile getirilirken, petrol ve gaz taşımacılığı için mevcut boru hatlarının kapasitesinin artırılmasının daha ekonomik bir alternatif olabileceği de tartışılmakta. Şu an için İttihat Boğazı aktif bir inşaat projesi değil, BAE'nin stratejik geleceğine yönelik bir mimari öneri ve vizyon çalışması niteliği taşıyor.