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ABD Enerji Bakanı Chris Wright, Atlantic Council tarafından düzenlenen Küresel Enerji Forumu'nda küresel enerji piyasalarındaki son gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Hürmüz Boğazı'ndaki gemi trafiğinin son durumuna ilişkin konuşan Wright, bölgedeki hareketliliğin yeniden arttığını belirterek, "Oldukça belirgin bir şekilde yükseldiğini söyleyebilirim" ifadelerini kullandı.

PETROL FİYATLARINDAKİ SINIRLI YÜKSELİŞİN NEDENİ

Petrol fiyatlarının yaşanan arz kesintilerine rağmen beklenenden daha düşük seviyelerde kalmasını değerlendiren Wright, bunun birden fazla nedeni olduğunu söyledi.

ABD'nin yaklaşık 30 ülkeyle koordineli şekilde stratejik petrol rezervlerini devreye aldığını hatırlatan Wright, Washington yönetiminin rezervlerden doğrudan satış yapmadığını, bunun yerine takas yöntemi uyguladığını aktardı.

Wright ayrıca yalnızca rezervlerin değil, ABD ve diğer üretici ülkelerdeki petrol üretiminin de artırıldığını vurguladı.

ÇİN'DE TALEP DÜŞTÜ

Petrol piyasalarındaki dengede Çin'in talebindeki gerilemenin de etkili olduğunu belirten Wright, ülkenin geçen ay günlük yaklaşık 4 milyon varil petrol ithal ettiğini ve bu rakamın kriz öncesine göre daha düşük seviyede bulunduğunu ifade etti.

Ancak Wright, bunun kalıcı bir talep kaybı anlamına gelmediğini belirterek, Çin'in geçmiş dönemde stratejik petrol rezervlerini büyüttüğünü, şu anda bu rezervlerden yararlandığını ve rafineri faaliyetlerini geçici olarak azalttığını söyledi.

"NORMALLEŞME AYLAR SÜRECEK"

Bölgede kalıcı bir barış ortamının sağlanması halinde enerji akışlarının ne zaman normale döneceği sorusunu da yanıtlayan Wright, sürecin kısa vadede tamamlanmasının zor olduğunu ifade etti.

Gemilerin farklı rotalara yönlendirildiğini ve tedarik zincirlerinde önemli değişiklikler yaşandığını kaydeden Wright, "Enerji akışlarının tamamen normale dönmesinin aylar süreceğini düşünüyorum" dedi.

"ENERJİ GELECEĞİ PARLAK"

Körfez bölgesinden yalnızca petrol ve doğal gaz değil, kükürt, helyum, yağlar ve diğer kritik ürünlerin de ihraç edildiğine dikkat çeken Wright, küresel ekonominin son krizler karşısında beklenenden daha dayanıklı bir performans sergilediğini söyledi.

ABD Enerji Bakanı, geleceğe ilişkin değerlendirmesinde ise "Önümüzdeki yıllarda çok parlak ve güçlü şekilde tedarik edilen bir enerji geleceği görüyoruz" ifadelerini kullandı.