Türkiye’nin eski Tahran Büyükelçisi Ümit Yardım, Rusya ve Çin’in İran’ın yanında yer alarak ABD ve İsrail’e karşı olmasının düşünülmemesi gerektiğini kaydederek, “Çin’in ABD ile 500 milyar dolarlık bir ticaret hacmi var, bunu riske atmaz. Rusya ise şu anda Ukrayna’daki savaşın gündemden düşmesi nedeniyle sesini yükseltmiyor. İran için ise önümüzdeki dönemin en büyük risk Hürmüz Boğazı olacak” dedi.

Çin ve Rusya’nın İran ile beraber ABD ve İsrail’e cephe açmasının beklenmemesi gerektiğini dile getiren Ümit Yardım, iki ülkenin de yüksek sesle sahaya dönük açıklamalar yaptığını ancak fiiliyatta harekete geçmediğine dikkat çekti. BM’de Bahreyn’in verdiği karar tasarısında iki ülkenin de ABD ve İsrail yönünde tavır aldığına işaret eden Ümit Yardım, Rusya’nın veto edileceğini bilerek BM Konseyine karar tasarısı sunduğunu bunun da beklenildiği gibi sonuç vermediğini belirtti.

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının mevcut uluslararası ortamda Rusya ve Çin’i rahatlattığını da kaydeden Ümit Yardım, şunları söyledi:

“Çin, İran ile 2021 yılında 400 milyon dolarlık yatırımı kapsayan stratejik işbirliği antlaşması imzaladı. Çok büyük bir yatırım planı bu. Petrol ve doğal gaz enerji koridorlarını hesap ediyor. ABD ve İsrail’in bu koridorları orta hat olarak tanımlanan hatta topladığını görüyor ve acele etmiyor. Hindistan İsrail ticaret yolunu ve koridorunu da dikkate alıyor. Savaş ortamında ABD’yi karşısına almak istemiyor.”

Rusya’nın da sessiz tavrının ana nedeninin Ukrayna savaşının gündemden düşmesi olduğunu kaydeden Ümit Yardım, “Ortadoğu bölgesinde gelişmeler çok hızlı. Gazze’de yaşanan dram şu an hız kesmeden devam ediyor ancak gündemden düştü. Rusya’nın Ukrayna işgali devam ediyor bu da yine İran’a yönelik saldırılar nedeniyle gündemden düştü. Bir de unutmayalım, Gazze konusunda olsun, Suriye’de olsun bu iki devlet o zamanda sessiz kaldılar” diye konuştu.

Hürmüz Boğazı’nın Süveyş, Panama ve Tayvan boğazları gibi enerji iletimi açısından önemli olduğuna vurgu yapan Ümit Yardım, sözleri şöyle sürdürdü: “Dünya enerji iletiminin yaklaşık yüzde 70-80’i bu boğazlardan yapılıyor. Diğerleri enerji boru hatlarından. Bu anlamda Hürmüz Boğazı’ndan dünya enerji ihtiyacının yaklaşık yüzde 15’i sağlanıyor. Bu nedenle öncelikle ateş gücünü ABD’nin buraya odaklaması beklenebilir. İran’ın Hürmüz Boğazı üzerindeki etkisi zaman ilerledikçe sınırlanacak. Bunun en önemli nedeni petrolün varil fiyatının artması. İran bunu ister ama diğer ülkeler istemez. Petrolün varil fiyatı yükseldikçe Rusya batının daha çok tepkisini çekiyor. Nedeni ise petrolün fiyatındaki artış Rusya’nın Ukrayna’daki savaşı finanse etmesini kolaylaştırıyor. Yani, AB ülkelerinin 25 maddelik Rusya’ya yönelik yaptırım paketi etkisizleşti.”

15 ve 16’ncı yüzyıllardaki Baharat yolunun önemini hatırlatan Ümit Yardım, Hürmüz Boğazı’nın o dönemdeki konumunu bu dönemde de devam ettirdiğini kaydederek, yeni batı sömürgeciliği açısından bölgenin önemli olduğunu ifade etti. Savaşın uzamasının iki tarafında kaybetmesine neden olduğuna dikkat çeken Ümit Yardım, “Savaştan ABD istediğini almakta zorlanınca İran’ın morali yükseliyor ve motivasyonu artıyor. ABD Başkanı Trump’a yönelik tepkiler de artıyor. Bugüne kadar sıkışmışlık pozisyonundan İran yararlandı. Hürmüz Boğazını da dikkate alarak söylersek süreç için uzadıkça İran için risk artacaktır” dedi.