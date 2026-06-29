Yarı resmi Tesnim Haber Ajansı'nın aktardığı bilgilere göre, İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer yönetimi amacıyla kurulan Ortak Komite'nin ilk oturumunun Maskat'ta yapıldığını açıkladı.
Umman ziyaretine ilişkin yaptığı açıklamada Garibabadi, "Maskat'a gerçekleştirdiğimiz ziyaretle birlikte İran-Umman Ortak Hürmüz Komitesi'nin ilk toplantısını yaptık. Toplantıda, Hürmüz Boğazı'na ilişkin konular gözden geçirildi." ifadesini kullandı.
Garibabadi, toplantıda ayrıca "İslamabad Mutabakat Zaptı’nın 5. maddesi ve kıyıdaş devletlerin hakları çerçevesinde boğazın gelecekteki yönetimi" konusunda görüş alışverişinde bulunulduğunu belirtti.