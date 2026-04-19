19 Nisan 2026 Pazar
Hürmüz Boğazı krizi sonrası piyasalar hareketlendi: Petrol ve altın, gümüş, bitcoin fiyatlarında son durum

Piyasalar 19 Nisan 2026 Pazar gününe, Hürmüz Boğazı’nda yaşanan kritik gelişmelerin gölgesinde başladı. 18 Nisan’da İran’ın, ABD ablukasını gerekçe göstererek Hürmüz Boğazı’ndaki geçiş kısıtlamalarını geri getirdiğini duyurması, enerji ve değerli metal piyasalarında dünkü dengeleri değiştirdi.

Dünyanın en kritik enerji koridoru olan Hürmüz Boğazı’ndan gelen "kısıtlama" haberi, küresel risk iştahını baskılarken güvenli limanlara talebi artırdı. Yatırımcılar "Hürmüz Boğazı kapandı mı?", "Brent petrol kaç dolar?" ve "Gram altın ne kadar?" sorularına yanıt arıyor.

Altın Fiyatlarında Son Durum

Dün (18 Nisan) sabah saatlerinde 6.897 TL'den açılan gram altın, Hürmüz’deki kısıtlama haberinin ardından gün sonunda 7.000 TL sınırını zorladı. Bugün serbest piyasada rekor seviyeler konuşuluyor.

Gram Altın

6.966 TL (Dün Açılış: 6.897 TL)

Çeyrek Altın

11.498 TL (Dün: 11.366 TL)

Ons Altın

4.830 Dolar (Dün: 4.791 Dolar)

Dolar ve Euro'da Hürmüz Etkisi
Hürmüz krizinin küresel ticaret yollarını tehdit etmesi, gelişmekte olan ülke para birimleri üzerinde baskı kuruyor. Dolar/TL dünkü yatay seyrini bir miktar yukarı taşıdı.

Dolar

44,85 TL (Dün: 44,78 TL)

Euro

52,80 TL (Dün: 52,70 TL)

Bitcoin (BTC) ve Gümüş

Kripto paralar jeopolitik gerilimlerden genellikle negatif etkilense de Bitcoin, dijital altın olma özelliğiyle 77.000 dolar direncini kırmayı başardı. Gümüş ise sanayi talebinden ziyade "değerli metal" kimliğiyle altına eşlik ediyor.

Bitcoin (BTC)

77.200 Dolar (Dün: 76.450 Dolar)

Gümüş (Gram)

116,55 TL (Dün: 114,20 TL Dolar)

Brent Petrol'de Son Durum

17 Nisan’da ateşkes beklentileriyle 90 dolar seviyelerine kadar çekilen Brent Petrol, dün (18 Nisan) Hürmüz Boğazı'nın denetim altına alınmasıyla birlikte arz endişelerini tetikledi. Bugün piyasalar kapalı olsa da vadeli işlemlerde ve brent petrol endeksinde jeopolitik risk primi fiyatlanıyor.

Brent Petrol

90,38 Dolar (Dün: 88,20 Dolar seviyelerinden tepki yükselişiyle bu noktaya geldi).

NOT: Bu haberde yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Tamamen bilgilendirme amaçlıdır.

