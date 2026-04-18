Hürmüz Boğazı’na doğru ilerleyen bazı kuru yük gemileri ve tankerlerin U dönüşü yaptığı görüldü. İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi, bölgedeki durum ve ABD ile yürütülen müzakere ile ateşkes sürecine ilişkin açıklamasında, ABD’nin deniz ablukası gibi yöntemlerle gemi geçişlerini engellemesinin “ateşkes ihlali” sayılacağını, İran’ın da Hürmüz Boğazı’nın “şartlı ve sınırlı” açılmasına izin vermeyeceğini bildirdi.

Uluslararası basında yer alan haberlere göre İran, telsiz üzerinden yaptığı uyarıda, ABD’nin müzakerelerde taahhütlerini yerine getirmemesi nedeniyle Hürmüz Boğazı’nı yeniden kapalı ilan ettiğini ve hiçbir ülke ya da gemi türüne geçiş izni verilmeyeceğini duyurdu.

MarineTraffic verilerine göre, Hürmüz Boğazı yönünde ilerleyen çok sayıda gemi belirsizlik nedeniyle rotasını değiştirerek geri döndü. Katar’ın Doha limanından yüklü şekilde yola çıkan Al Ghashamiya, Lebrethah ve Fuwairit adlı LNG tankerlerinin geri dönüş yaptığı tespit edildi. Ayrıca Çin’e gitmek üzere yola çıkan Hong Kong bayraklı Sun Profit adlı kuru yük gemisi ile Fransız CMA CGM şirketine ait üç konteyner gemisinin de rotasını değiştirdiği görüldü.