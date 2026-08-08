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Kaynak: DHA

Irak Petrol Bakanı Basim Muhammed Hudayyir, Hürmüz Boğazı’nda yaşanan gelişmelerin ülkenin petrol ihracatını ciddi şekilde etkilediğini açıkladı. Hudayyir, günlük petrol ihracatının yarı yarıya düştüğünü söyledi.

İRAN İLE DİYALOG SÜRÜYOR

Irak medyasına göre Bağdat’ta düzenlediği basın toplantısında konuşan Hudayyir, Irak petrolünün Hürmüz Boğazı’ndan geçişi için İran ile diyalog halinde olduklarını ifade etti.

ÜRETİM SÜRÜYOR, İHRACAT DÜŞTÜ

Irak’ın mevcut petrol üretimine ilişkin bilgi veren Hudayyir, ülkenin günlük 2,7 milyon varil petrol ürettiğini belirtti. Bu üretimin 1,5 ila 1,7 milyon varilinin ihraç edildiğini kaydetti.

Ancak Hürmüz Boğazı’ndaki sorunlar nedeniyle ihracatın ciddi şekilde gerilediğine dikkat çekti.

ENERJİ İHTİYACI KARŞILANIYOR

Hudayyir, yaşanan zorluklara rağmen ülkenin petrol ürünleri ihtiyacının karşılanabildiğini vurguladı.

Ayrıca Irak’ın petrol üretimini ve ihracatını artırmaya yönelik çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Hudayyir, doğal gaz alanında da uluslararası şirketlerle 14 anlaşma imzalandığını açıkladı.

Hürmüz Boğazı’nda yaşanan gelişmelerin küresel enerji piyasaları üzerindeki etkisinin yakından takip edildiği ifade ediliyor.