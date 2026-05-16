ABD ve İsrail’in 28 Şubat’ta İran’a yönelik başlattığı saldırıların ardından İran’ın Hürmüz Boğazı’nı kapatmasıyla birlikte bölgede yaklaşık 2 bin gemi ve 20 bin gemi personelinin mahsur kaldığı bildirildi.

İran’ın yarı resmi Fars Haber Ajansı’na göre, boğazın kapatılması sonrası bölgede çok sayıda gemi güvenlik ve sigorta sorunları nedeniyle ilerleyemedi. Bazı gemilerin ise İran’ın onayıyla geçiş yaptığı aktarıldı.

Ancak çok sayıda geminin, sigorta iptalleri ve güvenlik endişeleri nedeniyle boğazı kullanamadığı, bu durumun da gemilerin farklı limanlara yanaşmasını zorlaştırdığı iddia edildi.