Avrupa borsaları, Orta Doğu'daki jeopolitik gerilimler ve Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmelerin yarattığı belirsizlikle karışık bir görünüm sergiliyor. Yatırımcıların dikkati, hafta boyunca açıklanacak büyük merkez bankalarının faiz kararlarına kaymış durumda.

Avrupa piyasalarında saat 11.45 civarında Stoxx Europe 600 endeksi yüzde 0,1 civarında hafif yükselişle yaklaşık 596 puan seviyesinde, Almanya DAX 40 endeksi ise yatay seyirle 23.410 puan civarında işlem görüyor. İngiltere FTSE 100 endeksi yüzde 0,3 primle 10.295 puana yakın seviyede bulunuyor.Fransa CAC 40 endeksi yatay bir seyir izlerken 7.912 puan bandında, İspanya IBEX 35 endeksi yüzde 0,1 düşüşle 17.046 puan seviyesinde yer alıyor. İtalya FTSE MIB endeksi ise yüzde 0,3 gerileyerek 44.179 puandan işlem görüyor.

Orta Doğu'da yükselen jeopolitik riskler, özellikle Hürmüz Boğazı'ndaki gerginlik ve enerji arzı kesintileri nedeniyle petrol fiyatlarındaki artış, enflasyon baskısını güçlendiriyor. Bu durum, yatırımcıları riskli varlıklardan uzaklaştırarak temkinli bir tutuma yöneltiyor.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'la olası bir anlaşma için koşulların henüz olgunlaşmadığını belirterek, Hürmüz Boğazı'nın güvenliğinin sağlanması amacıyla diğer ülkelerle koordinasyon içinde planlar hazırladıklarını açıkladı. Trump, boğazdan geçen gemilere ABD Donanması'nın eşlik edebileceğini de ifade etti.Jeopolitik gelişmelerin yanı sıra, hafta boyunca merkez bankalarının faiz kararları yakından izlenecek.

ABD Merkez Bankası (Fed) çarşamba günü, Japonya Merkez Bankası ve İngiltere Merkez Bankası ise perşembe günü faiz kararlarını duyuracak.Analistler, günün ilerleyen saatlerinde bölgedeki jeopolitik ve siyasi haber akışının yanı sıra ABD'de açıklanacak New York Fed imalat sanayi endeksi, sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranı verilerinin de piyasaları etkileyebileceğini belirtiyor.



