Hürmüz alarmı yerini hareketliliğe bıraktı: 3 günde 71 ticari gemi geçti

MarineTraffic verilerinden derlenen bilgilere göre Hürmüz Boğazı'ndan 19 Haziran'da 19, 20 Haziran'da 35 ve 21 Haziran'da 17 olmak üzere son üç günde toplam 71 ticari gemi geçişi gerçekleşti. LNG, LPG, ham petrol tankeri, ürün tankeri, kuru yük ve konteyner gemilerinden oluşan trafik, bölgedeki gerilime rağmen deniz ticaretinin sürdüğünü gösterdi.