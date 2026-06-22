ABD Hazine Bakanlığı, İran petrolünün üretimi, teslimatı ve satışına yönelik işlemlere 60 günlük geçici izin verdi. Kararın, İsviçre'de yürütülen görüşmelerin ardından geldiği belirtildi.
Hürmüz alarmı yerini hareketliliğe bıraktı: 3 günde 71 ticari gemi geçti
ABD'nin İran petrolünün üretim ve satışına yönelik 60 günlük geçici muafiyet kararı almasının ardından gözler yeniden Hürmüz Boğazı'na çevrildi. Verilere göre boğazdan son 3 günde toplam 71 ticari gemi geçti.Kaynak: AA
ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, İran'ın Hürmüz Boğazı'nda serbest ve açık geçişi garanti etmeyi kabul ettiğini açıkladı. Ayrıca UAEA müfettişlerinin ülkeye girişine izin verileceği duyuruldu.
MarineTraffic verilerinden derlenen bilgilere göre Hürmüz Boğazı'ndan 19 Haziran'da 19, 20 Haziran'da 35 ve 21 Haziran'da 17 olmak üzere son üç günde toplam 71 ticari gemi geçişi gerçekleşti. LNG, LPG, ham petrol tankeri, ürün tankeri, kuru yük ve konteyner gemilerinden oluşan trafik, bölgedeki gerilime rağmen deniz ticaretinin sürdüğünü gösterdi.
Enerji piyasalarının gözü Hürmüz'de
Dünya petrol ticaretinin önemli bölümünün gerçekleştiği Hürmüz Boğazı'nda yaşanacak gelişmeler enerji fiyatları açısından kritik önem taşıyor. ABD'nin yaptırım muafiyeti ve İran'ın geçiş taahhüdü, piyasalarda dikkatle takip ediliyor.