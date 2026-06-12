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Kaynak: AA

Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen jet eğitim uçağı HÜRJET, ilk kez Türk Yıldızları'nın kolunda yer alarak gökyüzünde 10 uçaklık etkileyici bir formasyon oluşturdu.

HÜRJET İLK KEZ TÜRK YILDIZLARI FORMASYONUNDA YER ALDI

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen iki HÜRJET, Ankara'daki Mürted Hava Meydan Komutanlığı'ndan havalandı. Hava kuvvetlerinin gösteri ekibi Türk Yıldızları'nın 8 uçaklık düzenine katılan HÜRJET'ler, toplamda 10 uçaktan oluşan tarihi bir kol uçuşu gerçekleştirdi.

Gösteri sırasında pilotların sergilediği hassas manevralar ve uyumlu kol uçuşu, izleyenlerden büyük beğeni topladı. HÜRJET'in ilk kez Türk Yıldızları ile aynı formasyonda yer alması, Türk havacılık tarihinde önemli bir dönüm noktası olarak değerlendirildi.

TÜRK HAVACILIĞINDA YENİ BİR KİLOMETRE TAŞI

Gerçekleştirilen uçuş, Türkiye'nin havacılık ve savunma sanayisinde ulaştığı teknolojik seviyeyi gözler önüne serdi. Yerli olarak geliştirilen HÜRJET'in akrobasi timiyle uyum içerisinde görev yapabilmesi, platformun operasyonel yetenekleri açısından da dikkat çekti.

Gösteri uçuşunun ardından HÜRJET'ler ve Türk Yıldızları filosu, hava meydanında gerçekleştirilen "fil yürüyüşü" ile katılımcıları selamladı. Ortaya çıkan görüntüler, hem havacılık tutkunları hem de savunma sanayii çevrelerinde büyük ilgi gördü.

HÜRJET'İN BAŞARISI DİKKAT ÇEKTİ

Türk mühendislerinin geliştirdiği HÜRJET'in Türk Yıldızları ile gerçekleştirdiği bu özel uçuş, Türkiye'nin yerli savunma projelerindeki ilerlemesini bir kez daha ortaya koydu. Uzmanlar, tarihi 10'lu kol uçuşunun HÜRJET'in gelecekte üstleneceği görevler açısından da önemli bir gösterge olduğunu belirtiyor.