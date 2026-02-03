HÜRJET, eğitim uçakları konusunda küresel ölçekli bir referans olma yolunda ilerliyor. İspanya ile yapılan anlaşmaya göre 2028 yılından itibaren f-5 uçakların yerini dolduracak. HÜRJET'in başarısı ve İspanya ile yapılan anlaşmaya ilişkin TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, Avion Revue'ye açıklamalarda bulundu.

"DÜNYANIN ÖNDE GELENLERİNDEN BİRİ OLDUK"

53 yıllık tecrübesiyle TUSAŞ'ın tasarım, üretim, test ve sertifikasyonu kapsayan uçtan uca uzmanlığıyla dünyanın önde gelen uçak üreticilerinden biri haline geldi.

"BİR EĞİTİM UÇAĞINDAN ÇOK DAHA FAZLASI"

Demiroğlu, şirketin biriktirdiği teknik bilgi ve disiplinli üretim kültürünün, projelerin uzun vadeli sürdürülebilirliğini garanti ettiğini vurguladı.

Bugün TUSAŞ, KAAN savaş uçağı, HÜRJET eğitim uçağı, HÜRKUŞ görev uçağı, GÖKBEY genel maksat helikopteri, T129 ATAK helikopteri ve ANKA, AKSUNGUR, ANKA III İHA sistemleri gibi kritik platformlar aracılığıyla mühendislik vizyonunu sergilemektedir." ifadelerini kullanan Demiroğlu, "Ayrıca Boeing ve Airbus gibi küresel devlerin stratejik üretim ortağıyız. HÜRJET, bir eğitim uçağından çok daha fazlasıdır. Yüksek performans ve gelişmiş sistem entegrasyonu odaklı bir felsefeyle geliştirilen bu platform, Türkiye'nin modern hava kuvvetleri vizyonunu yansıtmaktadır. HÜRJET programı, ilk uçuşundan bu yana 33 ayı geride bıraktı. Bu süre zarfında prototiplerimiz, 280 uçuş saatini aşan 360'tan fazla sorti tamamladı.

"HÜRJET SADECE GELENEKSEL BİR EĞİTİM UÇAĞI DEĞİL"

İspanya'nın neden eğitim uçağı olarak HÜRJET'i tercih ettiği sorusuna yanıt veren Demiroğlu, "Birçok eğitim uçağı geçici tasarıma sahip ancak HÜRJET operasyonel konsptlere uygun olarak 5. ve 6. nesil bağlamında tasarlandı" dedi.

"SINIFININ EN YETENEKLİLERİNDEN"

Sensör füzyonu, ağ merkezli harp yetenekleri ve insan-makine işbirliği prensiplerini bünyesinde barındırdığını ifade eden Demiroğlu, "HÜRJET, sadece geleneksel bir eğitim uçağı değil, modern savaş uçakları ile aradaki mesafeyi kapatan gelişmiş bir jet eğitim uçağıdır. Süpersonik tasarımı, açık sistem mimarisi, düşük işletme maliyetleri ve modern dijital kokpiti ile sınıfının en yetenekli platformlarından biri olarak öne çıkmaktadır." dedi.

"HÜRJET'İN YOLCULUĞU DAHA YENİ BAŞLIYOR"

Demiroğlu, açıklamasına şöyle devam etti:

"İspanya'nın tercihi sadece mevcut ihtiyaca bir yanıt değil, hava gücünün gelecekteki dönüşümüne yönelik stratejik bir karardır. HÜRJET, pilotların yeni nesil savaş uçaklarına sorunsuz geçişini sağlarken, maliyet etkin ve teknolojik olarak uyumlu bir eğitim sunar. Ayrıca NATO standartlarına ve müttefik eğitim çerçevelerine tam uyumludur. 2027'de Türk Hava Kuvvetleri'nde hizmete girmesinin ardından HÜRJET, İspanya'nın yeni eğitim mimarisine geçişini destekleyecek ve iki ülke arasındaki uzun vadeli işbirliğini güçlendirecektir."