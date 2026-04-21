HAVELSAN’ın 2003 yılından bu yana geliştirdiği ve Türk Hava Kuvvetleri tarafından aktif olarak kullanılan Görev Planlama Sistemi (FSGP), uluslararası arenada gövde gösterisine hazırlanıyor. Görev öncesi planlama, operasyonel yönetim ve görev sonrası değerlendirme süreçlerini tek çatı altında toplayan sistem, HÜRJET’in ardından Milli Muharip Uçak KAAN’a da entegre edilecek.

İSPANYA SÖZLEŞMESİNDE "YAZILIM" DETAYI

TUSAŞ ve İspanya arasında imzalanan tarihi sözleşme kapsamında, HÜRJET’in 2027’de Türkiye’de, 2028’de ise İspanya’da göreve başlaması hedefleniyor. Bu ihracat paketi sadece uçak platformunu değil, uçağın etkin kullanımını sağlayan kritik sistemleri de kapsıyor:

Pilotların eğitiminde kullanılacak ileri teknoloji simülatörler bu yıl teslime hazır hale gelecek.

HÜRJET’e entegre edilecek görev planlama yazılımı, uçağın ayrılmaz bir parçası olarak İspanyol Hava Kuvvetleri'nin envanterine girecek.

YAPAY ZEKA VE YENİ NESİL YETENEKLER

FSGP, sunduğu teknolojik imkanlarla modern hava harbinin tüm ihtiyaçlarına yanıt veriyor. Sistemin öne çıkan bazı özellikleri şöyle:

Yeni nesil platformlar için kritik veri yönetimi. İnsanlı ve insansız hava araçlarının (İHA) koordineli şekilde çoklu görev planlaması yapabilmesi. Mühimmatların ağa bağlı şekilde yönetilmesi ve görev sonrası detaylı analiz.

HAVACILIKTA YENİ BİR DÖNEM

HÜRJET’in İspanya başarısı, Türk savunma sanayisinin sadece platform üreticisi değil, aynı zamanda yüksek teknoloji ve yazılım ihraç eden bir güç haline geldiğini tescilledi. HAVELSAN, bu teslimatlarla birlikte Türk Hava Kuvvetleri’nin sahadaki tecrübesini uluslararası standartlarla birleştirerek küresel pazardaki payını artırmayı sürdürüyor.

HÜRJET'in İspanya'ya ihracatı, Türkiye'nin bir NATO üyesi ülkeye gerçekleştirdiği ilk jet eğitim uçağı satışı olma özelliğini taşıyor.