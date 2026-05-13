HÜRJET denizci oluyor: Milli Uçak Gemisi'ne böyle konuşlanacak

Bu kapsamda platformun gövde yapısında dayanıklılığı artıran güçlendirmelerin yanı sıra kanat alanında büyütmeye gidilmesi planlanıyor. Daha geniş kanat yapısının, düşük hız performansını iyileştirmesi ve kısa mesafeli kalkış-iniş operasyonlarında kontrol kabiliyetini artırması hedefleniyor. Ayrıca yapısal güçlendirmelerin getireceği ağırlık artışının da bu tasarım değişiklikleriyle dengelenmesi amaçlanıyor.

Donanımhaber'deki haabere göre, uzmanlar, deniz konuşlu HÜRJET’te yapılması beklenen değişiklikleri değerlendirirken sık sık F-35A ile uçak gemisi operasyonlarına uygun geliştirilen F-35C arasındaki farkları örnek gösteriyor. F-35C’de olduğu gibi daha büyük kanatlar, güçlendirilmiş iniş takımları ve deniz şartlarına dayanıklı yapı çözümlerinin HÜRJET’te de görülmesi bekleniyor.