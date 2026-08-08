Hurdaydı efsane oldu: 74 yıllık klasik cipe servet teklif ettiler

Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde klasik araç tutkunu esnaf Akif Mehmet Hamitoğlu (39), 5 yıl önce satın aldığı hurda haldeki 1952 model cipi restore ettirdi. Tekliflere rağmen cipini satmadığını söyleyen Hamitoğlu, "5 çocuğum var, altıncı çocuğum da bu oldu" dedi.