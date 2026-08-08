Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Ekonomi Hurdaydı efsane oldu: 74 yıllık klasik cipe servet teklif ettiler

Hurdaydı efsane oldu: 74 yıllık klasik cipe servet teklif ettiler

Hatay Reyhanlı’da klasik araç tutkunu esnaf, 74 yıllık efsaneyi yeniden hayata döndürdü. Tüm eksikleri tamamlanarak trafiğe çıkarılan klasik cip, ilçede adeta ilgi odağı haline geldi.

Kaynak: DHA
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Hurdaydı efsane oldu: 74 yıllık klasik cipe servet teklif ettiler - Resim: 1

Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde klasik araç tutkunu esnaf Akif Mehmet Hamitoğlu (39), 5 yıl önce satın aldığı hurda haldeki 1952 model cipi restore ettirdi. Tekliflere rağmen cipini satmadığını söyleyen Hamitoğlu, "5 çocuğum var, altıncı çocuğum da bu oldu" dedi.

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Hurdaydı efsane oldu: 74 yıllık klasik cipe servet teklif ettiler - Resim: 2

Reyhanlı ilçesinde boya satışı yapan klasik araç tutkunu Akif Mehmet Hamitoğlu, 5 yıl önce Bolu'da 1952 model hurda halde bir cip beğendi. Cipi satın alan Hamitoğlu, çekiciyle ilçeye getirerek kaportacı arkadaşının atölyesinde restore ettirdi.

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Hurdaydı efsane oldu: 74 yıllık klasik cipe servet teklif ettiler - Resim: 3

Yaklaşık 1,5 yıl süren restorasyon çalışmalarının ardından tüm eksikleri tamamlanan cip, trafiğe çıktı. Cipiyle ilçe sokaklarında dolaşan Hamitoğlu, vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini söyledi.

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Hurdaydı efsane oldu: 74 yıllık klasik cipe servet teklif ettiler - Resim: 4

Görenlerin aracıyla hatıra fotoğrafı çektirdiğini kaydeden Hamitoğlu, "Görenler aracımı çok beğendiği için gelin arabası olarak isteyenleri de kırmıyorum.

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Hurdaydı efsane oldu: 74 yıllık klasik cipe servet teklif ettiler - Resim: 5
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Hurdaydı efsane oldu: 74 yıllık klasik cipe servet teklif ettiler - Resim: 6
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Hurdaydı efsane oldu: 74 yıllık klasik cipe servet teklif ettiler - Resim: 7
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