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Kaynak: ANKA

Malatya'da Mahrukatçılar Sitesi'nde bulunan bir hurda geri dönüşüm alanında çıkan yangın, plastik, kağıt ve diğer yanıcı malzemelerin tutuşmasıyla kısa sürede büyüdü. Bitişikteki bazı iş yerlerine de sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 3 saat süren müdahalesiyle kontrol altına alındı. Olayda can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, büyük çapta maddi hasar oluştu.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi'nde bulunan Mahrukatçılar Sitesi içerisindeki bir hurda geri dönüşüm alanında gece saatlerinde henüz öğrenilemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Hurda yığınları arasında başlayan yangın, alanda bulunan plastik, kağıt ve diğer yanıcı malzemelerin de tutuşmasıyla kısa sürede büyüdü. Yoğun duman gökyüzünü kaplarken, alevler çevrede paniğe neden oldu.

BİTİŞİKTEKİ İŞ YERLERİNE SIÇRADI

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, söndürme çalışmalarına Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'ne bağlı TOMA araçları da su desteği sağladı. Yangının etkisini artırmasıyla alevler bitişikte bulunan bazı iş yerlerine de sıçradı.

İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu yangın yaklaşık 3 saat süren müdahalenin ardından kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında can kaybı ya da yaralanan olmadı, hurda geri dönüşüm alanı ile çevredeki bazı iş yerlerinde büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla olayla ilgili inceleme başlatıldı.