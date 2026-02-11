HÜR-SEN konfederasyonu Genel Başkanı Levent Kuruoğlu, "PTT’de kargo taşımacılığına ilişkin ağırlık ve boyut sınırları sadece mevzuatta vardır, sahada ise tamamen yok sayılmaktadır. Özellikle PTT AVM üzerinden gönderilen ağır ve hacimli ürünler, hiçbir önlem alınmadan tek bir dağıtıcı personele zorla taşıtılmaktadır" ifadelerini kullandı.

Kuruoğlu, mevzuatta belirtilen 30 kilogram sınırının ihlal edildiğini belirterek, “beyaz eşya gibi taşınması ekipman ve birden fazla personel gerektiren yükler, kata kadar taşıtılarak PTT emekçileri sakatlanma riskiyle karşı karşıya bırakılmaktadır. Bu uygulama açık bir iş sağlığı ve güvenliği suçudur” dedi.

Kuruoğlu açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi;

Kamu hizmeti adı altında yürütülen bu anlayış, emeği değersizleştiren, çalışan sağlığını yok sayan bir düzendir. Teslimat baskısı ve ticari hesaplar, insan hayatının önüne geçirilmektedir.

PTT EMEKÇİLERİ YÜK HAMALI DEĞİLDİR!

Bu ihmalkâr uygulamalar derhal sona erdirilmezse, yaşanacak her sağlık kaybının ve her iş kazasının sorumluluğu, görevini yapmayan idareciler ve siyasi irade üzerinde olacaktır.

Ağır ve hacimli kargolar için derhal ayrı bir teslimat sistemi kurulmalı, uygun ekipman ve yeterli personel görevlendirilmelidir. Mevzuat kâğıt üzerinde değil, sahada uygulanmalıdır.

HÜR-SEN olarak, PTT emekçilerinin onurunu, sağlığını ve haklarını yok sayan bu düzenin karşısında durmaya devam edeceğiz.