Hürriyetçi Sendikalar Konfederasyonu Genel Başkanı Levent Kuruoğlu, 2026 yılı Ocak ayı enflasyon verilerinin ardından yazılı bir açıklama yaparak memur ve emekli maaş artışlarını sert bir dille eleştirdi. Kuruoğlu, yapılan zamların daha ilk aydan eridiğini vurguladı.

"MAAŞLAR CEBE GİRMEDEN ALIM GÜCÜ DÜŞTÜ"

Ocak ayı enflasyon verilerine değinen Kuruoğlu, açıklanan rakamların memurun alım gücündeki kaybı net bir şekilde ortaya koyduğunu belirtti:

“2026 yılı Ocak ayı enflasyonu; TÜİK verilerine göre %4,84, ENAG verilerine göre ise %6,32 olarak açıklanmıştır. Bu rakamlar, memur maaşlarına yapılan artışın henüz ilk ayda büyük ölçüde etkisini yitirdiğini net bir biçimde göstermektedir. Daha maaşlar cebe girmeden; kira, gıda, ulaşım ve temel tüketim kalemlerindeki artışlar, memurun alım gücünü düşürmüştür.”

"SÖZDE KONFEDERASYONLAR İKTİDARLA KOL KOLA"

Toplu sözleşme sürecindeki sendikal tutumu eleştiren Kuruoğlu, yetkili konfederasyonları hedef alarak şu ifadeleri kullandı:

“Toplu sözleşme masasında memurun hakkını savunması gereken sözde ‘Konfederasyonlar’ iktidarla kol kola girerek milyonlarca kamu çalışanını sefalete, emeklileri ise açlığa mahkûm etmiştir. Bu sözleşmeler memurun değil, siyasi iradenin ve işverenin taleplerine göre şekillenmiştir.”

"BU TABLO TESLİMİYETİN SONUCUDUR"

Yaşanan ekonomik tablonun yanlış sendikal tercihlerin bir sonucu olduğunu savunan Kuruoğlu, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

“Bugün karşı karşıya kaldığımız tablo tesadüf değildir. Bu tablo; yanlış sendikal tercihlerin, suskunluğun ve teslimiyetin sonucudur. Yetkiyi alanların sorumluluktan kaçmasının bedelini memur ve emekli ödemektedir. Biz HÜR-SEN olarak buradayız. Alın terinin ezilmesine, emeğin yok sayılmasına, memurun ve emeklinin aklıyla alay edilmesine asla razı değiliz. İnsan onuruna yakışır bir ücret ve adil bir toplu sözleşme için sendikal mücadelemize devam edeceğiz. ‘İşveren–sendika el ele düzenini’ değiştireceğiz.”