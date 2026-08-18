Kazakistan'daki mezardan çıkan 'altın ayakkabı' gizemi

Bu veriler, Karakabak'ın Orta Asya'yı Kafkasya ve Urallar üzerinden bağlayan antik Azak-Hazar ticaret koridorunun en kritik merkezlerinden biri olduğunu ve Hun dünyasıyla güçlü kültürel bağlar taşıdığını bir kez daha kanıtladı.