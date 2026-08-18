Kazakistan'ın batısındaki Hazar Denizi kıyısında yer alan Mangışlak Yarımadası'ndaki Karakabak mezarlığında yürütülen arkeolojik kazılarda tarihi bir keşfe imza atıldı.
Kazakistan'daki mezardan çıkan 'altın ayakkabı' gizemi
Kazakistan'ın Mangışlak Yarımadası'nda yürütülen kazı çalışmalarında, Hun dönemine ait 1500 yıllık bir soylu kadın mezarında altın kaplamalı ayakkabılar bulundu. Takıların günlük kullanıma uygun olmadığı ve yalnızca defin töreni için özel olarak üretildiği belirlendi.Haber Merkezi
MS 5. yüzyılın ikinci yarısı ile 6. yüzyılın ilk yarısı arasına tarihlendirilen mezarda, genç bir soylu kadına ait altın kaplamalı ayakkabılar ve gösterişli tören kıyafetleri gün yüzüne çıkarıldı.
Rus ve Kazak araştırmacılar Andrei Astafyev ile Evgeny Bogdanov tarafından incelenen bulgular, eşyaların som altından yapılmadığını, ahşap ve deri taban üzerine ince altın levhalar giydirilerek imal edildiğini ortaya koydu.
GÖSTERİŞLİ DEFIN TÖRENİ İÇİN ÖZEL OLARAK ÜRETİLMİŞ
Aksesuarlar üzerinde yapılan teknik detay analizleri, ayakkabı bantlarında ve kemer tokalarında günlük kullanım için gereken bağlantı elemanlarının bulunmadığını gösterdi.
Bu durum, söz konusu eşyaların hayattayken giyilmek yerine yalnızca cenaze ritüeli ve defin işlemi amacıyla tasarlandığını doğruladı.
Mezardaki kadının başlığında yuvarlak altın plakalar, kırmızı kumaştan taç ve maske formunda süslemeler yer alırken, alın bölgesindeki merkezi figürün Helenistik dönem Gorgoneion (Medusa) tasvirlerini taklit ettiği, kemer tokalarının ise kanatlarını açmış yırtıcı kuş şeklinde şekillendirildiği kaydedildi.
KARAKABAK: TİCARET VE ZANAATIN MERKEZİ
Araştırmacılar, mezardan çıkan elit eşyaların uzak imparatorluk merkezlerinden getirilmek yerine Karakabak'taki yerel atölyelerde üretilmiş olabileceğini değerlendiriyor.
Bölgede daha önce gerçekleştirilen kazılarda cam, çömlek ve mücevher üretimine dair izlerin yanı sıra Sasani, Bizans, Çin, Part, Harezm ve Soğd coğrafyalarına ait 150'den fazla antik sikke bulunmuştu.
Bu veriler, Karakabak'ın Orta Asya'yı Kafkasya ve Urallar üzerinden bağlayan antik Azak-Hazar ticaret koridorunun en kritik merkezlerinden biri olduğunu ve Hun dünyasıyla güçlü kültürel bağlar taşıdığını bir kez daha kanıtladı.