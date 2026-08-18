Yeniçağ Gazetesi
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Kazakistan'daki mezardan çıkan 'altın ayakkabı' gizemi

Kazakistan'ın Mangışlak Yarımadası'nda yürütülen kazı çalışmalarında, Hun dönemine ait 1500 yıllık bir soylu kadın mezarında altın kaplamalı ayakkabılar bulundu. Takıların günlük kullanıma uygun olmadığı ve yalnızca defin töreni için özel olarak üretildiği belirlendi.

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Kazakistan'daki mezardan çıkan 'altın ayakkabı' gizemi - Resim: 1

Kazakistan'ın batısındaki Hazar Denizi kıyısında yer alan Mangışlak Yarımadası'ndaki Karakabak mezarlığında yürütülen arkeolojik kazılarda tarihi bir keşfe imza atıldı.

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Kazakistan'daki mezardan çıkan 'altın ayakkabı' gizemi - Resim: 2

MS 5. yüzyılın ikinci yarısı ile 6. yüzyılın ilk yarısı arasına tarihlendirilen mezarda, genç bir soylu kadına ait altın kaplamalı ayakkabılar ve gösterişli tören kıyafetleri gün yüzüne çıkarıldı.

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Kazakistan'daki mezardan çıkan 'altın ayakkabı' gizemi - Resim: 3

Rus ve Kazak araştırmacılar Andrei Astafyev ile Evgeny Bogdanov tarafından incelenen bulgular, eşyaların som altından yapılmadığını, ahşap ve deri taban üzerine ince altın levhalar giydirilerek imal edildiğini ortaya koydu.

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Kazakistan'daki mezardan çıkan 'altın ayakkabı' gizemi - Resim: 4

GÖSTERİŞLİ DEFIN TÖRENİ İÇİN ÖZEL OLARAK ÜRETİLMİŞ

Aksesuarlar üzerinde yapılan teknik detay analizleri, ayakkabı bantlarında ve kemer tokalarında günlük kullanım için gereken bağlantı elemanlarının bulunmadığını gösterdi.

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Kazakistan'daki mezardan çıkan 'altın ayakkabı' gizemi - Resim: 5

Bu durum, söz konusu eşyaların hayattayken giyilmek yerine yalnızca cenaze ritüeli ve defin işlemi amacıyla tasarlandığını doğruladı.

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Kazakistan'daki mezardan çıkan 'altın ayakkabı' gizemi - Resim: 6

Mezardaki kadının başlığında yuvarlak altın plakalar, kırmızı kumaştan taç ve maske formunda süslemeler yer alırken, alın bölgesindeki merkezi figürün Helenistik dönem Gorgoneion (Medusa) tasvirlerini taklit ettiği, kemer tokalarının ise kanatlarını açmış yırtıcı kuş şeklinde şekillendirildiği kaydedildi.

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Kazakistan'daki mezardan çıkan 'altın ayakkabı' gizemi - Resim: 7

KARAKABAK: TİCARET VE ZANAATIN MERKEZİ

Araştırmacılar, mezardan çıkan elit eşyaların uzak imparatorluk merkezlerinden getirilmek yerine Karakabak'taki yerel atölyelerde üretilmiş olabileceğini değerlendiriyor.

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Kazakistan'daki mezardan çıkan 'altın ayakkabı' gizemi - Resim: 8

Bölgede daha önce gerçekleştirilen kazılarda cam, çömlek ve mücevher üretimine dair izlerin yanı sıra Sasani, Bizans, Çin, Part, Harezm ve Soğd coğrafyalarına ait 150'den fazla antik sikke bulunmuştu.

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Kazakistan'daki mezardan çıkan 'altın ayakkabı' gizemi - Resim: 9

Bu veriler, Karakabak'ın Orta Asya'yı Kafkasya ve Urallar üzerinden bağlayan antik Azak-Hazar ticaret koridorunun en kritik merkezlerinden biri olduğunu ve Hun dünyasıyla güçlü kültürel bağlar taşıdığını bir kez daha kanıtladı.

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Kazakistan'daki mezardan çıkan 'altın ayakkabı' gizemi - Resim: 10
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Kazakistan'daki mezardan çıkan 'altın ayakkabı' gizemi - Resim: 12
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Kazakistan'daki mezardan çıkan 'altın ayakkabı' gizemi - Resim: 13
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Kazakistan'daki mezardan çıkan 'altın ayakkabı' gizemi - Resim: 14
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Kazakistan'daki mezardan çıkan 'altın ayakkabı' gizemi - Resim: 15
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