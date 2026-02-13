Hülya Koçyiğit ile Halil Ergün barıştı: Dokuz yıllık küslük bitti

Doğallığı ve abartıdan uzak oyunculuk tarzıyla Yeşilçam’da kalıcı bir iz bırakan sanatçı, yalnızca sinemada değil televizyon projelerinde de yer aldı.

1991 yılında “Devlet Sanatçısı” unvanına değer görülen Koçyiğit, aynı zamanda Sinema Oyuncuları Derneği’nin kurucuları arasında bulunarak bir dönem başkanlık görevini üstlendi. 1968’de eski milli futbolcu Selim Soydan ile evlenen sanatçının, bu evlilikten Gülşah adında bir kızı vardır.