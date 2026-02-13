İddiaya göre festivalde yaşanan “selam vermedi” meselesi, taraflar arasında yanlış anlaşılmaya yol açmış ve bu durum yıllarca süren bir mesafeye dönüşmüştü.
Hülya Koçyiğit ile Halil Ergün barıştı: Dokuz yıllık küslük bitti
Hülya Koçyiğit ile Halil Ergün arasındaki dokuz yıllık küslük sona erdi. Türk sinemasının iki usta ismi, 2017 yılında Malatya Uluslararası Film Festivali sırasında yaşanan bir kırgınlık nedeniyle uzun süre bir araya gelmemişti.Derleyen: Hande Karacan
Buzlar, kısa süre önce düzenlenen Fatma Girik’in anma töreninde eridi.
Yeşilçam’ın unutulmaz isimlerinden Girik’i anmak için bir araya gelen sanatçılar, geçmişte yaşanan kırgınlığı da geride bıraktı.
Törende karşılıklı konuşan Koçyiğit ve Ergün, olayın büyütülecek bir durum olmadığını ve tamamen yanlış anlaşılmadan kaynaklandığını ifade etti.
Samimi bir atmosferde gerçekleşen anma etkinliğinde iki sanatçının barışması, sevenlerini de mutlu etti.
Uzun yıllar Türk sinemasına emek vermiş iki değerli oyuncunun küslüğe son vermesi, sanat camiasında olumlu karşılandı. Böylece dokuz yıl süren sessizlik, yerini dostane bir diyaloğa bıraktı.
HÜLYA KOÇYİĞİT KİMDİR?
12 Aralık 1947’de İstanbul’da doğan Hülya Koçyiğit, Türk sinemasının en etkileyici kadın oyuncularından biri olarak gösterilir.
Türkan Şoray, Filiz Akın ve Fatma Girik ile birlikte Yeşilçam’ın “dört yapraklı yonca”sı arasında anılan sanatçı, sinema dünyasına henüz gençlik yıllarında adım attı.
Ankara Devlet Konservatuvarı’nda bale ve tiyatro eğitimi alan Koçyiğit, aldığı akademik disiplinin meyvelerini kısa sürede topladı. Daha 16 yaşındayken rol aldığı Susuz Yaz ile dikkatleri üzerine çekerek güçlü bir başlangıç yaptı. Film, uluslararası festivallerde kazandığı ödüllerle Türk sinemasının kilometre taşlarından biri hâline geldi.
Kariyeri boyunca yüzlerce yapımda kamera karşısına geçen Koçyiğit, edebiyat uyarlamalarından toplumsal içerikli dramalara, kadın merkezli hikâyelerden romantik anlatılara kadar geniş bir yelpazede karakterleri başarıyla canlandırdı.
Özellikle “Kezban” serisindeki performansıyla seyircinin gönlünde ayrı bir yer edindi; Anadolu’dan büyük kente uzanan bir genç kadının değişimini içten bir oyunculukla perdeye taşıdı.
Usta yönetmen Lütfi Ömer Akad’ın imzasını taşıyan Gelin, Düğün ve Diyet filmlerindeki performansı ise eleştirmenler tarafından hâlâ örnek gösterilir.
Doğallığı ve abartıdan uzak oyunculuk tarzıyla Yeşilçam’da kalıcı bir iz bırakan sanatçı, yalnızca sinemada değil televizyon projelerinde de yer aldı.
1991 yılında “Devlet Sanatçısı” unvanına değer görülen Koçyiğit, aynı zamanda Sinema Oyuncuları Derneği’nin kurucuları arasında bulunarak bir dönem başkanlık görevini üstlendi. 1968’de eski milli futbolcu Selim Soydan ile evlenen sanatçının, bu evlilikten Gülşah adında bir kızı vardır.