Hülya Avşar’ın yeni dizisi çok konuşuluyor: İlk kez tesettüre girdi

Projede ilk kez tesettürlü bir karakteri canlandıran Hülya Avşar, bu rolüyle kariyerinde farklı bir deneyim yaşadı. Oyuncu, verdiği röportajda başörtüsünü hem sahnede hem de özel hayatında ilk kez denediğini belirterek, düşündüğünden daha konforlu bulduğunu ifade etti. Yeni imajının kendisine yakıştığını söyleyen Avşar, karakterle güçlü bir bağ kurduğunu da dile getirdi.