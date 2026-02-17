Projede ilk kez tesettürlü bir karakteri canlandıran Hülya Avşar, bu rolüyle kariyerinde farklı bir deneyim yaşadı. Oyuncu, verdiği röportajda başörtüsünü hem sahnede hem de özel hayatında ilk kez denediğini belirterek, düşündüğünden daha konforlu bulduğunu ifade etti. Yeni imajının kendisine yakıştığını söyleyen Avşar, karakterle güçlü bir bağ kurduğunu da dile getirdi.
Hülya Avşar’ın yeni dizisi çok konuşuluyor: İlk kez tesettüre girdi
ATV ekranlarında yayınlanan Aynı Yağmur Altında, her bölümüyle izleyiciyi ekran başına kilitlemeyi başarıyor. Dizinin ikinci bölümünde yer alan çarpıcı bir sahne ise sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, Hülya Avşar’ın hayat verdiği Fazilet Aydın karakterinin sözleri uzun süre konuşuldu.Derleyen: Hande Karacan
Başrollerini Nilsu Berfin Aktaş, Burak Tozkoparan, Hülya Avşar, Fikret Kuşkan ve Deniz Uğur’un paylaştığı yapım; güçlü hikâyesi ve zengin oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Yönetmen koltuğunda Ali Balcı otururken, senaryo Hasan Burak Kayacı, Kemal Çelik ve Hakan Kandal imzası taşıyor.
Çekimlerinin ilk etapta Londra’da gerçekleştirildiği dizinin devam sahneleri İstanbul’da sürdürülüyor. Hikâye, Londra’da insan hakları mücadelesi veren Lilly’nin bir protesto sırasında değişen hayatıyla başlıyor. Lilly’nin yolu, köklü bir aileye mensup Ali ile kesişince; kültürel çatışmalar, aile içi hesaplaşmalar ve saklı sırlar birer birer gün yüzüne çıkıyor.
Ali’nin dindar annesi Hümeyra, güçlü amcası Faik ve aile reisi Umur Karanoğlu arasındaki güç dengesi, genç adamı büyük bir iktidar savaşının merkezine sürüklüyor. Lilly ile yaşadığı tutkulu aşk ise yalnızca iki kalbi değil, iki aile arasındaki dengeleri de sarsacak kadar etkili oluyor.
Setten paylaşılan kareler ve özellikle Hülya Avşar’ın tesettürlü görüntüsü, sosyal medyada yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Dizi, dram ve aşkı toplumsal meselelerle harmanlayan yapısıyla sezonun en çok konuşulan projelerinden biri olmayı sürdürüyor.