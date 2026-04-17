Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; Çilingiroğlu'nun, dört yıldır birlikte olduğu iş insanı Mürsel Kaya’dan evlilik teklifi aldı.
Hülya Avşar’ın kızı Zehra Çilingiroğlu evleniyor: Evlilik teklifi geldi
Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu’nun kızı Zehra Çilingiroğlu, uzun süredir birlikte olduğu iş insanı Mürsel Kaya’dan evlilik teklifi aldı.Derleyen: Cemile Kurel
“Evet” yanıtını veren Çilingiroğlu, bu mutlu anı sadece yakın çevresiyle paylaştı.
Çiftin evlilik yolunda attığı bu ilk adım magazin dünyasında da geniş yankı uyandırdı.
Öte yandan Hülya Avşar, konuyla ilgili kendisine yöneltilen soruya şaşkınlıkla karşılık vererek “Siz nereden biliyorsunuz?” dedi.
Avşar, evlilik konusunda ise her şeyin doğru zamanda gerçekleşmesi gerektiğini belirterek hayırlısını diledi.
ZEHRA ÇİLİNGİROĞLU KİMDİR?
1998 doğumlu Zehra Çilingiroğlu, eğitimini Londra Westminster Üniversitesi’nde iç mimarlık üzerine tamamladı.
Türkiye’ye döndükten sonra mesleki çalışmalarına devam eden Çilingiroğlu, ünlü bir aileden gelmesine rağmen kendi kariyerini inşa etmeye odaklanıyor ve özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyor.