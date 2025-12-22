Baba Yapım'ın yapımcılığını üstlendiği ve Ali Balcı'nın yönetmen koltuğunda oturduğu dizi için Londra'da çekimler başladı. Yeni rolü için başörtüsü takan Avşar'ın imaj değişikliği, şimdiden sosyal medyada gündem oldu.

Dizinin kadrosunda Nilsu Berfin Aktaş, Burak Tozkoparan, Fikret Kuşkan, Taro Emir Tekin, Bahar Şahin, Levent Ülgen, Deniz Uğur, Erkan Can, Mine Çayıroğlu, Sarp Bozkurt ve Türkü Turan gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor.

SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ

Hülya Avşar'ın prova görüntüleri sosyal medyada hızla yayılırken, diziye dair yorumlar da ikiye bölündü. Bazı kullanıcılar heyecanlarını dile getirirken, bazıları ise dizinin akıbeti hakkında farklı görüşler belirtti.