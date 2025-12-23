Hülya Avşar, yeni dizisi için başörtüsü takmış kamera karşısına geçmişti. Uzun bir aranın ardından setlere dönen Avşar dizide Fazilet Aydan karakterine hayat verecek. Ünlü oyuncunun setlere geri döneceği haberi hayranlarını sevindirirken, Avşar’ın ölümden döndüğü ortaya çıktı.

OTOMOBİLİYLE KAZA YAPTI

Habertürk’ün haberine göre Hülya Avşar, 10 Ekim'de kutladığı 62'nci yaş gününde kendisine hediye olarak aldığı 10 milyon TL değerindeki otomobiliyle Tarabya Sahili'nde kaza yaptı.

Avşar’ın fren yerine gaza bastığı belirtildi. Avşar’ın çarptığı duvarın arkasında deniz olduğu öğrenildi.

OTOMOBİLİN DENİZE UÇMASINI ENGELLEDİ

Ölümün eşiğinden dönen Avşar, son anda otomobilin denize uçmasını engelledi.