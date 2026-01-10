Hazırlıkları devam eden dizide üstleneceği rolün kariyerinde ayrı bir yere sahip olacağını belirten Avşar, bugüne kadar pek çok farklı karaktere hayat vermesine rağmen bu rolün kendisini derinden etkilediğini söyledi. Sosyal medya ve magazin gündeminde geniş yankı uyandıran projeyle ilgili duygularını şu sözlerle dile getirdi:
Hülya Avşar ekranlara bomba gibi geri dönüyor: “Bu rol bambaşka”
Hülya Avşar, uzun süredir uzak kaldığı ekranlara iddialı bir projeyle geri dönmeye hazırlanıyor. ATV’de izleyiciyle buluşacak olan “Aynı Yağmurlar Altında” dizisiyle setlere dönen usta oyuncu, hem yeni projesi hem de canlandıracağı karakter hakkında ilk kez samimi açıklamalarda bulundu.
“İlk kez böyle bir karakteri oynuyorum ve bu beni çok mutlu ediyor. Bugüne kadar neredeyse her tür rolü canlandırdım ama bu karakter bambaşka. Şu an gerçekten keyifli ve heyecanlıyım.”
SEZONUN EN DİKKAT ÇEKEN DİZİLERİNDEN BİRİ
Yıllardır beyazperde ve televizyon ekranlarında unutulmaz performanslara imza atan Hülya Avşar’ın, “oynamadığım rol kalmadı” sözleriyle işaret ettiği bu yeni proje, izleyicide beklentiyi daha da yükseltti. Güçlü hikâyesi ve geniş oyuncu kadrosuyla “Aynı Yağmurlar Altında”, yeni sezonun en iddialı yapımları arasında gösteriliyor.
Ünlü oyuncu dizide, izleyicinin alışık olduğu rollerden oldukça farklı bir karakterle kamera karşısına geçecek. Avşar, dizide Ali Aydan’ın halası olan Fazilet Hanım karakterine hayat veriyor.
Sert mizacı, baskın duruşu ve otoriter tavırlarıyla öne çıkan Fazilet; paraya, güce ve statüye büyük önem veren, bulunduğu her ortamda ağırlığını hissettiren bir kadın olarak hikâyenin seyrini belirliyor. Şıklığı, özenle seçilmiş kıyafetleri ve gösterişli aksesuarlarıyla dikkat çeken karakter, mesafeli duruşuyla da çevresine net sınırlar çiziyor.
SET ARKASI PAYLAŞIMLAR İLGİ GÖRDÜ
Dizinin çekimleri sürerken Hülya Avşar’ın setten paylaştığı kamera arkası görüntüler de sosyal medyada büyük ilgi gördü. Ünlü oyuncunun paylaşımları kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.
Oyuncu kadrosunda Hülya Avşar’ın yanı sıra Fikret Kuşkan, Taro Emir Tekin, Bahar Şahin, Levent Ülgen, Deniz Uğur, Erkan Can, Mine Çayıroğlu, Sarp Bozkurt, Birand Tunca ve Türkü Turan gibi önemli isimler yer alıyor.
Senaryosunu Hasan Burak Kayacı, Kemal Çelik ve Hakan Kandal’ın kaleme aldığı dizinin hikâyesi ise oldukça çarpıcı: İnsan hakları savunucusu Rosa’nın hayatı, Londra’da katıldığı bir Gazze protestosu sırasında tamamen değişir.
Hem ciddi bir hastalıkla mücadele eden hem de geçmişine dair beklenmedik bir arayışın içine giren Rosa, kendini İstanbul’da bulur. Protestoda tanıştığı Ali ile yolları İstanbul’da yeniden kesişir. Kısa sürede büyük bir aşka sürüklenen ikili için bu aşk, aynı zamanda kaçınılmaz bir felaketin de habercisi olacaktır.