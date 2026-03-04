TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AKP Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, Kayseri Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen ‘Güçlü Türkiye, Güçlü Gençlik’ konferansında kapatılması çağrısı yapılan İncirlik Üssü'yle ilgili konuştu. İran’ın ABD'nin üssü diye ‘İncirlik Üssü’ne herhangi bir saldırı yapmaması gerektiğini, İncirlik Üssü’nün sahibinin Türkiye olduğunu söyleyen Akar, "İsrail ile Amerika beraber oldular. Uçaklarıyla, düzeleriyle, balistik füzelerle karşılıklı olarak saldırılar oluyor. Bunun sonunda ekonomik anlamda, enerji taşımacılığı ve enerji güvenliği anlamında ciddi sorunlar ortaya çıkabilir. Göç dalgaları yaşanabilir" dedi.

'TSK KONTROLÜNDE'

Akar şunları söyledi:

"Herhangi bir şekilde bize karşı, İsrail ya da Amerika tarafından olmasa bile, İran tarafından ‘Amerikan üssü’ denilerek İncirliğe bir saldırı olabilir. Ancak şunu bilin arkadaşlar, bu yanlış biliniyor. İncirlik Üssü’nün A’dan Z’ye, kapısından penceresine, tavanından bacasına kadar her şey Türkiye’nin kontrolünde, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin kontrolündedir.

Orada sadece Amerikanlar değil, ikili müttefiklerimiz, Katar, Suudi Arabistan, Amerika, Almanya, İspanya gibi müttefikimiz kim varsa hepsi misafir. Oranın sahibi Türkiye Cumhuriyeti Devleti’dir. Bunun herkes tarafından bilinmesi gerekir. İran’ın da bunu bilmesi lazım. Dolayısıyla ‘Amerikalıları vuruyorum’ diyerek, Türk üssüne herhangi bir müdahale olmaması lazım. Bunun bu şekilde olmayacağına inanıyoruz. Temennimiz de dileğimiz de budur."