Kaynak: Haber Merkezi

Eski Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın ABD temasları kapsamında, her iki bacağını da kaybetmiş olan Amerikalı gazi ve Kongre Üyesi Brian Mast ile görüşerek hediye takdim etmesi kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

Bu ziyaret, özellikle Ankara Güvenpark’ta seslerini duyurmaya çalışan Türk er ve gazileri cephesinde büyük bir kırgınlığa yol açtı. Güvenpark’ta toplanan yerli gazi ve şehit yakınları, dertlerini anlatacak bir yetkili bulamazken, Akar’ın ABD’li bir gaziyi ziyaret etmesi eleştirilere neden oldu.

ELEŞTİRİLERE AHMET KAYA ŞARKISIYLA "AHMAKÇA" YANITI

Kendisine yöneltilen sert eleştirilere sosyal medya hesabı üzerinden video formatında bir yanıt veren Hulusi Akar, yeni bir tartışmanın daha kapısını araladı. Akar, geçmişte şehit yakınları ve gazilere yaptığı ziyaretlerden oluşan bir video kolajı paylaştı. Ancak videonun arka fonunda merhum sanatçı Ahmet Kaya’nın popüler eseri "Başım Belada" şarkısının kullanılması dikkat çekti.

PAYLAŞTIĞI VİDEOYU YORUMLARA KAPATTI

Videoda, şarkının "Nereden baksan tutarsızlık, nereden baksan ahmakça" sözlerinin geçtiği bölümün öne çıkarılması, Akar’ın kendisine yönelik eleştirileri "ahmakça" olarak nitelendirdiği şeklinde yorumlandı. Bu hamle, eleştirilerin dozunu daha da artırırken, sosyal medyada en çok konuşulan konular arasına girdi. Akar'ın paylaştığı videoyu yorumlara kapatması da dikkat çekti.

'ŞAHSİ DEĞİL, DEVLET VE PARLAMENTO DİPLOMASİSİ GEREĞİ'

Öte yandan Akar, ABD'li gaziye yaptığı ziyareti "Şahsi değil, devlet ve parlamento diplomasisi gereği" olarak açıkladı.

Akar, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı, "Algıyla gerçeklerin üzeri örtülemez ! TBMM Milli Savunma Komisyonu’nun resmi diplomatik programı; ABD’de temaslar… Komisyon başkanları, kongre üyeleri ve karar verici muhataplar. Şahsi değil ! Devlet ve parlamento diplomasisi gereği !! Türkiye’nin hak ve menfaatleri, Terörle mücadeledeki kararlılığımız, Bölgesel tezlerimiz… En güçlü şekilde dile getirildi. Görüşülen isimlerden biri de bir gazi: ABD Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi Başkanı. Gizlenmeye çalışılan gerçek ise: TBMM Milli Savunma Komisyonu, aylardır şehit ailelerimiz ve gazilerimizin haklarının iyileştirilmesine yönelik kapsamlı çalışmayı büyük bir hassasiyetle yürütüyor. 26 toplantı; 25 STK’dan 80, 20 kurumdan 120 temsilci ile çok sayıda şehit yakını ve gazimizin görüş ve talepleri… Tek tek değerlendirildi, Çalışmalar son aşamada. Diplomatik bir teması “gazi ziyareti” yalanına dönüştürerek haber yapmak; Ne gazilerimize vefa, Ne de basın ahlakıyla bağdaşır, Şehit ailelerimiz ve gazilerimiz başımızın tacıdır ! Vaşington’da Türkiye’nin milli menfaatlerini savunmak da, TBMM’de şehit ailelerimizin ve gazilerimizin haklarını güçlendirmek de görevimiz. Hakikatten rahatsız olanlar; yalan manşetlere değil, yapılan çalışmalara baksın!"

Hulusi Akar'ın kendisine gelen eleştirilere Ahmet Kaya'nın şarkısıyla yanıt vermesi sonrası Er Şehit ve Gaziler Platformu, paylaşılan videoya sert tepki gösterdi.

'BİR DE AHMET KAYA TÜRKÜSÜ KOYMUŞSUNUZ VİDEOYA, YAZIK'

Sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı,

"Bir de Ahmet Kaya türküsü koymuşsunuz videoya, yazık! Çıkıp “bu türkü mor dağların efsanesidir” dediği şarkısının izahını yapın! O “Mor Dağlarda” kaç terörist imha ettiğimizi, onlarca Şehit ve Gazi verdiğimizi Yüce Türk Milletine anlatın! Bilmiyorsanız öğrenin dost kimdi düşman kimdi. Tarafı Türkiye Cumhuriyeti Devleti olan ve 32 senedir hakları verilmeyip, yaptığınız çalışmaların sonunda da haklarını vermediğiniz ve meydana çıkmaya mecbur ettiğiniz Er Şehit ve Gazileri düşman, Ahmet Kaya ve anlayışını dost edindiyseniz bunu açıkça söyleyin!"

GÜVENPARK’TA HAK ARAYIŞI

Hulusi Akar’ın hamlesi tartışılmaya devam ederken, gözler olayın çıkış noktası olan Ankara Güvenpark’taki oturma eylemine çevrildi. Hak arayışındaki erler, gaziler ve şehit aileleri uzun süredir şu taleplerle seslerini duyurmaya çalışıyor:

Özlük hakları ve maaş eşitsizliği: Terörle mücadelede ya da görev esnasında yaralanan ancak yasal mevzuattaki "yüzde 40 engellilik" veya belirli genelge sınırlarına takıldığı için resmi olarak "gazi" sayılmayan binlerce malul sayılmayan er ve rütbeli asker bulunuyor. Derece ve kademe farklarından doğan maaş adaletsizliklerinin giderilmesini istiyorlar.

İstihdam ve sağlık hakları: Şehit yakınları ve gazilere tanınan istihdam haklarının kapsamının genişletilmesi, protez ve sağlık giderlerinin devlet tarafından tamamen ve koşulsuz karşılanması talep ediliyor.

Muhatap bulamama sitemi: Güvenpark’ta toplanan kitle, seslerini siyasi iradeye ulaştıramamaktan, randevu taleplerinin geri çevrilmesinden ve meydanlarda yalnız bırakılmaktan şikayetçi.