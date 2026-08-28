Kaynak: AA

Şirket tarafından yapılan açıklamada, iş birliği kapsamında McVitie’s logosunun 2026-2027 sezonu boyunca Hull City formalarının kol bölümünde kullanılacağı belirtildi.

McVitie’s, sponsorluk süresince MKM Stadyumu’nda oynanacak karşılaşmaların maç günlerinde taraftarlarla çeşitli etkinliklerde bir araya gelecek. Marka ayrıca kulübün dijital platformları ve sosyal medya hesaplarında gerçekleştirilecek organizasyonlarda da yer alacak.

Marka, 2023-2024 sezonunda da Hull City'nin forma sponsoru olmuştu.

Hull City, 10 yıl aradan sonra döndüğü Premier Lig'deki ilk maçında Manchester United'ı MKM Stadyumu'nda 2-0 mağlup etti. Takım, karşılaşmaya kolunda McVitie's logosunun bulunduğu formayla çıktı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen pladis Ülker Üst Yöneticisi (CEO) Özgür Kölükfakı, McVitie's'in İngiltere'de nesiller boyunca insanların bir araya geldiği anlara eşlik eden köklü bir marka olduğunu belirtti.

Markalarının tüketicilerle kurduğu bağı farklı alanlarda güçlendirmeye önem verdiklerini aktaran Kölükfakı, şunları kaydetti:

"Futbol da tıpkı McVitie's gibi insanları buluşturan ve ortak bir heyecan yaratan güçlü platformlardan biri. pladis Birleşik Krallık ekibimizin Hull City ile hayata geçirdiği bu kıymetli işbirliğiyle Hull City'yi Premier Lig yolculuğunda desteklemekten mutluluk duyuyoruz. Sezon boyunca taraftarlarla birlikte güzel anlar yaratmayı ve bu ortak heyecanı paylaşmayı dört gözle bekliyoruz."

Hull City Başkanı Acun Ilıcalı da McVitie's ile yeniden işbirliği yapmaktan memnuniyet duyduğunu vurguladı.

Premier Lig'e 10 yıl aradan sonra dönmenin kendileri için büyük heyecan olduğunu belirten Ilıcalı, "Bu yolculukta McVitie's'in yanımızda olması da ayrıca çok değerli. Önümüzdeki sezon boyunca hem İngiltere'deki hem de diğer ülkelerdeki taraftarlarımız için heyecan verici anlar yaratmak üzere birlikte çalışmayı dört gözle bekliyoruz." ifadelerini kullandı.